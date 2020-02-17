Кого могут уволить после Андрея Богдана: версия эксперта

Во властных структурах возможны кадровые перестановки. Но это больше касается административных должностей. К примеру, Офиса президента или на местном уровне.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По мнению эксперта, в правительстве могут быть отставки, но только при условии собственного желания того или иного министра. Как считает политолог, нет оснований для отставки генерального прокурора Рябошапки. А заявление по собственному желанию он не писал. К тому же, генпрокурор сейчас занимается реформированием прокуратуры в областях. Так же, как не уйдет с должности главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия – председатель фракции "Слуга народа". И здесь надо думать о том, кто займет его место. В "Слуге народа" пока нет таких народных депутатов, которые могли бы возглавить фракцию. К тому же: что изменится, если вместо Арахамии фракцию возглавит кто-то другой? Фракция структурирована на группы. И председатель фракции за счет собственного авторитета обеспечивает голосование. Кто сможет более качественно, чем Арахамия, выполнять эту функцию?

– отмечает Андрей Вигиринский.

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Поэтому, по его словам, возможны увольнения с административных должностей, как в случае с уже экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Вместо некомфортного, неконтактного и сомнительного Богдана Зеленский назначил демократического и цивилизованного Андрея Ермака. Не исключено увольнение близкого к Богдану заместителя Кирилла Тимошенко. Но это, отмечает Вигиринский, не ключевые должности, которые кардинально меняют что-то в стране.

Что известно о кадровых перестановках во власти?