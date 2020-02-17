Кого могут уволить после Андрея Богдана: версия эксперта
Во властных структурах возможны кадровые перестановки. Но это больше касается административных должностей. К примеру, Офиса президента или на местном уровне.
Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.
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По мнению эксперта, в правительстве могут быть отставки, но только при условии собственного желания того или иного министра. Как считает политолог, нет оснований для отставки генерального прокурора Рябошапки. А заявление по собственному желанию он не писал. К тому же, генпрокурор сейчас занимается реформированием прокуратуры в областях. Так же, как не уйдет с должности главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Давид Арахамия – председатель фракции "Слуга народа". И здесь надо думать о том, кто займет его место. В "Слуге народа" пока нет таких народных депутатов, которые могли бы возглавить фракцию. К тому же: что изменится, если вместо Арахамии фракцию возглавит кто-то другой? Фракция структурирована на группы. И председатель фракции за счет собственного авторитета обеспечивает голосование. Кто сможет более качественно, чем Арахамия, выполнять эту функцию?
– отмечает Андрей Вигиринский.
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Поэтому, по его словам, возможны увольнения с административных должностей, как в случае с уже экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Вместо некомфортного, неконтактного и сомнительного Богдана Зеленский назначил демократического и цивилизованного Андрея Ермака. Не исключено увольнение близкого к Богдану заместителя Кирилла Тимошенко. Но это, отмечает Вигиринский, не ключевые должности, которые кардинально меняют что-то в стране.
Что известно о кадровых перестановках во власти?
- 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию.
- 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. Зеленский назначил на эту должность своего заместителя Андрея Ермака.
- Владимир Зеленский заявил, что президентская партия "Слуга народа" должна пройти очистку. Президент объясняет, что чувствует вину за некоторых нардепов.
- В то же время народный депутат от фракции "Слуга народа" Дубинский, которого считают представителем интересов Коломойского, не исключил отставку генпрокурора Рябошапки и председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии.