07:01
17 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Кого могут уволить после Андрея Богдана: версия эксперта

      0 Читати новину українською
      Президент Зеленский считает, что нужна очистка / gettyimages.com

      Во властных структурах возможны кадровые перестановки. Но это больше касается административных должностей. К примеру, Офиса президента или на местном уровне.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Снизился ли рейтинг доверия к украинской власти: статистика

      По мнению эксперта, в правительстве могут быть отставки, но только при условии собственного желания того или иного министра. Как считает политолог, нет оснований для отставки генерального прокурора Рябошапки. А заявление по собственному желанию он не писал. К тому же, генпрокурор сейчас занимается реформированием прокуратуры в областях. Так же, как не уйдет с должности главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      Давид Арахамия – председатель фракции "Слуга народа". И здесь надо думать о том, кто займет его место. В "Слуге народа" пока нет таких народных депутатов, которые могли бы возглавить фракцию. К тому же: что изменится, если вместо Арахамии фракцию возглавит кто-то другой? Фракция структурирована на группы. И председатель фракции за счет собственного авторитета обеспечивает голосование. Кто сможет более качественно, чем Арахамия, выполнять эту функцию?
      – отмечает Андрей Вигиринский.

      К сведению: Никаких интриг, все будет прозрачно и честно, – Ермак о принципах работы ОП

      Поэтому, по его словам, возможны увольнения с административных должностей, как в случае с уже экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Вместо некомфортного, неконтактного и сомнительного Богдана Зеленский назначил демократического и цивилизованного Андрея Ермака. Не исключено увольнение близкого к Богдану заместителя Кирилла Тимошенко. Но это, отмечает Вигиринский, не ключевые должности, которые кардинально меняют что-то в стране.

      Что известно о кадровых перестановках во власти?

      • 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию.
      • 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. Зеленский назначил на эту должность своего заместителя Андрея Ермака.
      • Владимир Зеленский заявил, что президентская партия "Слуга народа" должна пройти очистку. Президент объясняет, что чувствует вину за некоторых нардепов.
      • В то же время народный депутат от фракции "Слуга народа" Дубинский, которого считают представителем интересов Коломойского, не исключил отставку генпрокурора Рябошапки и председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии.
      Первый препарат, способный вылечить коронавирус, в Китае запускают в производство
      сегодня
      207
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Ермак Андрей Богдан Давид Арахамия Слуга народа Руслан Рябошапка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      16 февраля , 22:25 Главные новости 16 февраля: задержание криминального авторитета Анисимова, Данилов в Иране
      Емал Набі 641
      16 февраля , 22:00 Ложь вокруг коронавируса, ссоры в Офисе президента и США ломает планы Кремля: блоги недели
      Блоги тижня 756
      16 февраля , 20:53 КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно об криминальном авторитете времен Януковича
      Василь Денисюк 2187
      16 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: одинокий Богдан, летучий Коломойский и политики-валентинки
      Олег Терещенко 385
      16 февраля , 19:30 Личная жизнь министров, запрет на необычные имена для детей – видео недели
      Тетяна Пасічник 185
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук