Кого можуть звільнити після Андрія Богдана: версія експерта

У владних структурах можливі кадрові перестановки. Але це більше стосується адміністративних посад. Приміром, Офісу президента або на місцевому рівні.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

Читайте також: Чи знизився рейтинг довіри до української влади: статистика

На переконання експерта, в уряді можуть бути відставки, але лише за умови власного бажання того чи іншого міністра. Як вважає політолог, немає підстав для відставки генерального прокурора Рябошапки. А заяву за власним бажанням він не писав. До того ж, генпрокурор наразі займається реформування прокуратури в областях. Так само, як не піде з посади голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу". І тут треба думати про те, хто займе його місце. У "Слузі народу" наразі немає таких народних депутатів, які б могли очолити фракцію. До того ж: що зміниться, якщо замість Арахамії фракцію очолить хтось інший? Фракція структурована на групи. І голова фракції за рахунок власного авторитету забезпечує голосування. Хто зможе більш якісно, ніж Арахамія, виконувати цю функцію?

– наголошує Андрій Вігірінський.

До уваги: Ніяких інтриг, все буде прозоро і чесно, – Єрмак про принципи роботи ОП

Тому, за його словами, можливі звільнення з адміністративних посад, як у випадку з уже ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом. Замість некомфортного, неконтактного і сумнівного Богдана Зеленський призначив демократичного і цивілізованого Андрія Єрмака. Не виключене звільнення близького до Богдана заступника Кирила Тимошенка. Але це, зазначає Вігірінський, не ключові посади, які кардинально змінюють щось у країні.

Що відомо про кадрові перестановки у владі?