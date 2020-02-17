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      Кого можуть звільнити після Андрія Богдана: версія експерта

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      Президент Зеленський вважає, що потрібне очищення / gettyimages.com

      У владних структурах можливі кадрові перестановки. Але це більше стосується адміністративних посад. Приміром, Офісу президента або на місцевому рівні.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      На переконання експерта, в уряді можуть бути відставки, але лише за умови власного бажання того чи іншого міністра. Як вважає політолог, немає підстав для відставки генерального прокурора Рябошапки. А заяву за власним бажанням він не писав. До того ж, генпрокурор наразі займається реформування прокуратури в областях. Так само, як не піде з посади голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу". І тут треба думати про те, хто займе його місце. У "Слузі народу" наразі немає таких народних депутатів, які б могли очолити фракцію. До того ж: що зміниться, якщо замість Арахамії фракцію очолить хтось інший? Фракція структурована на групи. І голова фракції за рахунок власного авторитету забезпечує голосування. Хто зможе більш якісно, ніж Арахамія, виконувати цю функцію?
      – наголошує Андрій Вігірінський.

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      Тому, за його словами, можливі звільнення з адміністративних посад, як у випадку з уже ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом. Замість некомфортного, неконтактного і сумнівного Богдана Зеленський призначив демократичного і цивілізованого Андрія Єрмака. Не виключене звільнення близького до Богдана заступника Кирила Тимошенка. Але це, зазначає Вігірінський, не ключові посади, які кардинально змінюють щось у країні.

      Що відомо про кадрові перестановки у владі?

      • 4 лютого Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністерки розвитку громад та територій і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Бабак написала заяву за власним бажанням.
      • 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана. Зеленський призначив на цю посаду свого заступника Андрія Єрмака.
      • Володимир Зеленський заявив, що президентська партія "Слуга народу" повинна пройти очищення. Президент пояснює, що відчуває провину через деяких нардепів..
      • Водночас народний депутат віл фракції "Слуга народу" Дубінський, якого вважають представником інтересів Коломойського, не виключив відставки генпрокурора Рябошапки і голови фракції Слуга народу Давида Арахамії.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Єрмак Андрій Богдан Давид Арахамія Слуга народу Руслан Рябошапка
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