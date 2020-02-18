ЗМІ повідомили про можливу відставку Рябошапки: Офіс генпрокурора усе спростовує
Офіс генпрокурора спростував відставку Руслана Рябошапки. Відомство назвало цю інформацію провокацією.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора. Рябошапка також назвав чутки про його відставку черговою атакою проти реформи прокуратури.
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Я та заступники генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки,
– зазначив Рябошапка.
Він також додав, що ця інформація є свідченням того, що Офіс генпрокурора "створює для когось незручності".
Зазначимо, раніше низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли, що Рябошапка після розмови з Президентом Володимиром Зеленським нібито заявив, що і він сам, і всі його заступники найближчим часом підуть у відставку. Також стверджувалось про нібито невдоволення Зеленського роботою Рябошапки.
Що відомо про кадрові перестановки у владі?
- 4 лютого Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністерки розвитку громад та територій і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Бабак написала заяву за власним бажанням.
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана. Зеленський призначив на цю посаду свого заступника Андрія Єрмака.
- Володимир Зеленський заявив, що президентська партія "Слуга народу" повинна пройти очищення. Президент пояснює, що відчуває провину через деяких нардепів.
Зауважимо, зарплата Рябошапки значно зросла у 2020 році. Уряд підвищив оклад Генерального прокурора з 37 тисяч до понад 93 тисяч гривень. Загалом підвищення зарплат передбачили для всіх працівників Офісу генпрокурора.