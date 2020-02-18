ЗМІ повідомили про можливу відставку Рябошапки: Офіс генпрокурора усе спростовує

Офіс генпрокурора спростував відставку Руслана Рябошапки. Відомство назвало цю інформацію провокацією.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора. Рябошапка також назвав чутки про його відставку черговою атакою проти реформи прокуратури.

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Я та заступники генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки,

– зазначив Рябошапка.

Він також додав, що ця інформація є свідченням того, що Офіс генпрокурора "створює для когось незручності".

Зазначимо, раніше низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли, що Рябошапка після розмови з Президентом Володимиром Зеленським нібито заявив, що і він сам, і всі його заступники найближчим часом підуть у відставку. Також стверджувалось про нібито невдоволення Зеленського роботою Рябошапки.

Що відомо про кадрові перестановки у владі?

4 лютого Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністерки розвитку громад та територій і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Бабак написала заяву за власним бажанням.

з посади міністерки розвитку громад та територій і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Бабак написала заяву за власним бажанням. 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана. Зеленський призначив на цю посаду свого заступника Андрія Єрмака.

Володимир Зеленський заявив, що президентська партія "Слуга народу" повинна пройти очищення. Президент пояснює, що відчуває провину через деяких нардепів.

Зауважимо, зарплата Рябошапки значно зросла у 2020 році. Уряд підвищив оклад Генерального прокурора з 37 тисяч до понад 93 тисяч гривень. Загалом підвищення зарплат передбачили для всіх працівників Офісу генпрокурора.



Зарплати у прокуратурі / Інфографіка 24 канал

