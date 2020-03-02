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      Сколько пролетел птенец: в сети показали примеры тестов для прокуроров

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      В Офисе генпрокурора состоялась аттестация кандидатов на должности прокуроров. Некоторые вопросы по тестированию для потенциальных будущих прокуроров – более чем неожиданны.

      Некоторые примеры вопросов для прокуроров опубликовал известный своей критикой некоторых представителей власти нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский на своем телеграмм-канале.

      К теме: Офис генпрокурора начинает переаттестацию региональных прокуратур: как она будет происходить

      В частности, среди вопросов – выбрать слово, которое больше всего подходит для завершения предложения.

      Запитання для прокурорів
      Скриншот с телеграмм-канала Дубинского

      Будущих прокуроров также спрашивают, сколько раз за сутки стрелки часов совпадают в одном положении.

      Запитання для прокурорів
      Скриншот с телеграмм-канала Дубинского

      Еще один вопрос: сколько и куда полетел птенец и приблизительная суточная потребность организма взрослого человека в витамине C.

      Запитання для прокурорів
      Скриншот с телеграмм-канала Дубинского

      Запитання для генпрокурорів

      Скриншот с телеграмм-канала Дубинского

      Что надо знать об аттестации и переаттестации прокуроров

      • Аттестацию проводят во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
      • Она предусматривает несколько этапов: тестирование на знание законодательства, тестирование на общие способности и навыки, выполнение практического задания, проверка добродетели прокуроров и проведение собеседования.
      • Тестирование на знание законодательства стартовало 18 февраля в пределах отбора на 100 вакантных должностей – оно должно длиться 4 дня. По результатам первого этапа примерно 300 человек с наибольшим количеством баллов, но не меньшим минимального проходного балла, допустили к тестированию на общие способности.

      Вместе с тем к переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Руководитель Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров.

      • Что касается тестов, то генпрокурор подчеркивал, что они адекватные, поскольку проверенные Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли работники антикоррупционных органов.

      Читайте также: Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям всех прокуроров: детали

      В общем переаттестацию в самом Офисе генпрокурора провалили 443 кандидата из 1083. Теперь ОГПУ ищет еще сотню прокуроров.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Офис генпрокурора Олександр Дубинский
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