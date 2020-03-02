Сколько пролетел птенец: в сети показали примеры тестов для прокуроров

В Офисе генпрокурора состоялась аттестация кандидатов на должности прокуроров. Некоторые вопросы по тестированию для потенциальных будущих прокуроров – более чем неожиданны.

Некоторые примеры вопросов для прокуроров опубликовал известный своей критикой некоторых представителей власти нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский на своем телеграмм-канале.

К теме: Офис генпрокурора начинает переаттестацию региональных прокуратур: как она будет происходить

В частности, среди вопросов – выбрать слово, которое больше всего подходит для завершения предложения.



Скриншот с телеграмм-канала Дубинского

Будущих прокуроров также спрашивают, сколько раз за сутки стрелки часов совпадают в одном положении.



Скриншот с телеграмм-канала Дубинского

Еще один вопрос: сколько и куда полетел птенец и приблизительная суточная потребность организма взрослого человека в витамине C.



Скриншот с телеграмм-канала Дубинского

Скриншот с телеграмм-канала Дубинского

Что надо знать об аттестации и переаттестации прокуроров

Аттестацию проводят во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Она предусматривает несколько этапов: тестирование на знание законодательства, тестирование на общие способности и навыки, выполнение практического задания, проверка добродетели прокуроров и проведение собеседования.

Тестирование на знание законодательства стартовало 18 февраля в пределах отбора на 100 вакантных должностей – оно должно длиться 4 дня. По результатам первого этапа примерно 300 человек с наибольшим количеством баллов, но не меньшим минимального проходного балла, допустили к тестированию на общие способности.

Вместе с тем к переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Руководитель Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров.

Что касается тестов, то генпрокурор подчеркивал, что они адекватные, поскольку проверенные Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли работники антикоррупционных органов.

Читайте также: Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям всех прокуроров: детали

В общем переаттестацию в самом Офисе генпрокурора провалили 443 кандидата из 1083. Теперь ОГПУ ищет еще сотню прокуроров.