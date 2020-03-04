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      Это политические провокации, – Рябошапка не видит оснований для своей отставки

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      Генпрокурор Рябошапка не обсуждал свою возможную отставку с президентом Зеленским. Сбор подписей депутатами и постановление в Раде о своем увольнении с должности называет политическими провокациями.

      Почти две сотни народных депутатов, большинство из которых относятся к "Слуге народа", инициировали рассмотрение в Раде постановления об увольнении генерального прокурора Руслана Рябошапки с должности. Как к этому относится сам Рябошапка, у генпрокурора спросили в "Главкоме". 

      К теме: Уволят ли генпрокурора Рябошапку: политологи назвали варианты развития событий

      В пояснительной записке к документу нардепы выдвигают ряд претензий:

      • Что за полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
      • Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
      • Что ни одного обвинительного акта по делам о возможных преступлениях топ-чиновников в суд не направлено. 

      3 марта состоялось заседание фракции "Слуги народа", на котором, среди прочего, обсуждали и вероятную отставку Рябошапки. 

      Тот сказал, что приглашения на это заседание для него "ни одного не было". И о самом мероприятии генпрокурор узнал из интернета. Более того, с президентом Зеленским Рябошапка по поводу своей отставки не говорил. 

      Последний раз общались (с Зеленским – 24 канал) в пятницу (28 февраля – 24 канал). Но это были чисто рабочие вопросы. Речи о моей отставке не было,
      – отметил Рябошапка. 

      "Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное – это политические провокации", – добавил генпрокурор. 

      Также Рябошапка прокомментировал фотографии тестов для прокуроров с очень странными задачами, которые появились в сети в понедельник, 2 марта. В частности, их опубликовал в телеграмм-канале депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и бывшая пресс-секретарь генпрокурора Луценко Лариса Сарган.

      По словам Рябошапки, в соцсетях может быть все что угодно, и он за этим не следит. 

      О вероятной отставке Рябошапки: что следует знать

      • 28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.
      • В различных СМИ со ссылкой на источники начали писать, что на этом заседании парламент может отправить в отставку премьер-министра Гончарука и ряд министров. 
      • 2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать и отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки
      • 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. 
      • Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
      • Однако вечером 3 марта после завершения заседания фракции "Слуги народа" нардеп Скичко сообщил 24 каналу, что вопрос увольнения Рябошапки Рада 4 марта рассматривать не будет

      Рябошапку могут отправить в отставку: что о нем известно – читайте в материале 24 канала.

      Кайли Дженнер похвасталась пышной грудью в купальнике: горячие фото
      3 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Новости политики Верховная Рада Офис генпрокурора Слуга народа
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