Это политические провокации, – Рябошапка не видит оснований для своей отставки

Генпрокурор Рябошапка не обсуждал свою возможную отставку с президентом Зеленским. Сбор подписей депутатами и постановление в Раде о своем увольнении с должности называет политическими провокациями.

Почти две сотни народных депутатов, большинство из которых относятся к "Слуге народа", инициировали рассмотрение в Раде постановления об увольнении генерального прокурора Руслана Рябошапки с должности. Как к этому относится сам Рябошапка, у генпрокурора спросили в "Главкоме".

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В пояснительной записке к документу нардепы выдвигают ряд претензий:

Что за полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;

Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;

Что ни одного обвинительного акта по делам о возможных преступлениях топ-чиновников в суд не направлено.

3 марта состоялось заседание фракции "Слуги народа", на котором, среди прочего, обсуждали и вероятную отставку Рябошапки.

Тот сказал, что приглашения на это заседание для него "ни одного не было". И о самом мероприятии генпрокурор узнал из интернета. Более того, с президентом Зеленским Рябошапка по поводу своей отставки не говорил.

Последний раз общались (с Зеленским – 24 канал) в пятницу (28 февраля – 24 канал). Но это были чисто рабочие вопросы. Речи о моей отставке не было,

– отметил Рябошапка.

"Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное – это политические провокации", – добавил генпрокурор.

Также Рябошапка прокомментировал фотографии тестов для прокуроров с очень странными задачами , которые появились в сети в понедельник, 2 марта. В частности, их опубликовал в телеграмм-канале депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и бывшая пресс-секретарь генпрокурора Луценко Лариса Сарган.



По словам Рябошапки, в соцсетях может быть все что угодно, и он за этим не следит.

О вероятной отставке Рябошапки: что следует знать

28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.

В различных СМИ со ссылкой на источники начали писать, что на этом заседании парламент может отправить в отставку премьер-министра Гончарука и ряд министров.

2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать и отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки .

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Однако вечером 3 марта после завершения заседания фракции "Слуги народа" нардеп Скичко сообщил 24 каналу, что вопрос увольнения Рябошапки Рада 4 марта рассматривать не будет .