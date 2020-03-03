Уволят ли генпрокурора Рябошапку: политологи назвали варианты развития событий

Рябошапке могут дать последний шанс, поскольку он получил довольно неплохую поддержку на Западе благодаря реформированию прокуратуры. Политологи рассказали сайту 24 канала о дальнейшей судьбе Руслана Рябошапки.

Завтра, 4 марта 2020 года, в Верховной Раде будут слушать отчет руководителей правоохранительных органов: МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора.

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По данным СМИ, после этого нардепы планируют голосовать за увольнение директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапку.



Руслан Рябошапка / фото: Офис президента Украины

Поскольку Зеленский представлял Рябошапку "своим человеком", который обязательно будет выполнять его волю, то я не исключаю, что президент давно разочаровался и не против его поменять, но возможно хочет сделать это руками других,

– сказал в комментарии для сайта 24 канала политолог Игорь Рейтерович.

Эксперт предполагает, что Рябошапке дадут последний шанс, поскольку он получил довольно неплохую поддержку на Западе благодаря реформированию прокуратуры.



Игорь Рейтерович / фото из его страницы в Facebook

Рейтерович предусматривает, что генпрокурору придется отвечать на неприятные вопросы, а он будет перекладывать частичную ответственность на другие правоохранительные органы. В результате, генпрокурору назначат дедлайн по резонансным делам.

Политолог не исключает и такой вариант, когда должность генпрокурора станет "разменной монетой".

"В контексте больших торгов за портфели в Кабинете министров, некоторые группы будут требовать "голову" Рябошапки в обмен на голосование за назначение-увольнение министров", – сказал Рейтерович. Также он подчеркнул, что группы будут из депутатов фракции "Слуга народа".

В свою очередь, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также считает, что президент уже меньше доверяет Руслану Рябошапке, но у Зеленского нет кем его заменить.

Есть информация, что Зеленский колеблется относительно Рябошапки. Все будет зависеть от воли президента. Если он будет инициировать отставку, тогда есть большая вероятность, что Рябошапку уволят. Но тут есть другая проблема – а кто будет вместо него? Как свидетельствует ситуация не только по Рябошапке, но и по некоторым министрам, не является проблемой уволить человека, потерявшего доверие, труднее найти ему замену,

– заявил Владимир Фесенко в комментарии для сайта 24 канала.

Владимир Фесенко / фото из его страницы в Facebook

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Один из рисков в случае увольнения – потеря контроля над ГПУ и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

Что говорят западные партнеры о вероятной отставке Рябошапки?

Посольство Соединенных Штатов Америки похвалило генерального прокурора Рябошапку накануне отчета в Верховной Раде 4 марта.

Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран "Большой семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора,

– отметили дипломаты.

Что говорил Рябошапка о своей вероятной отставке?

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что голосование по его отставке 4 марта действительно может состояться, но вряд ли будет успешным.

Я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не произойдет. Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным,

– отметил Рябошапка.

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Почему появились слухи об отставке Рябошапки?

Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и ряд министров действующего правительства: министра финансов, министра здравоохранения, министра по делам ветеранов, министра развития общин и территорий, министра аграрной политики и министра энергетики и угольной промышленности.

Кроме того, Рада заслушает отчет правоохранительных органов – МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора. По данным СМИ, после этого нардепы планируют голосовать за увольнение Артема Сытника и Руслана Рябошапки.

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