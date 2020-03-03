Чи звільнять генпрокурора Рябошапку: політологи назвали варіанти розвитку подій
Рябошапці можуть дати останній шанс, оскільки він отримав доволі непогану підтримку на Заході через реформування прокуратури. Політологи розповіли сайту 24 каналу про подальшу долю Руслана Рябошапки.
Завтра, 4 березня 2020 року, у Верховній Раді будуть слухати звіт очільників правоохоронних органів: МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора.
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За даними ЗМІ, після цього нардепи планують голосувати за звільнення директора НАБУ Артема Ситника та генерального прокурора Руслана Рябошапку.
Руслан Рябошапка / фото: Офіс президента України
Оскільки Зеленський представляв Рябошапку "своєю людиною", яка обов’язково виконуватиме його волю, то я не виключаю, що президент давно розчарувався й не проти його поміняти, але можливо хоче зробити це руками інших,
– сказав у коментарі для сайту 24 каналу політолог Ігор Рейтерович.
Експерт припускає, що Рябошапці дадуть останній шанс, оскільки він отримав доволі непогану підтримку на Заході через реформування прокуратури.
Ігор Рейтерович / фото з його сторінки у Facebook
Рейтерович передбачає, що генпрокурору доведеться відповідати на неприємні питання, а він перекладатиме часткову відповідальність на інші правоохоронні органи. У результаті, генпрокурору призначать дедлайн по резонансним справам.
Політолог не виключає й такий варіант, коли посада генпрокурора стане "розмінною монетою".
"У контексті великих торгів за портфелі у Кабінеті міністрів, деякі групи вимагатимуть "голову" Рябошапки в обмін на голосування за призначення-звільнення міністрів", – сказав Рейтерович. Також він підкреслив, що групи будуть з депутатів фракції "Слуга народу".
Своєю чергою, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також вважає, що президент вже менше довіряє Руслану Рябошапці, але у Зеленського немає ким його замінити.
Є інформація, що Зеленський коливається щодо Рябошапки. Все буде залежати від волі президента. Якщо він буде ініціювати відставку, тоді є велика ймовірність, що Рябошапку звільнять. Але тут є інша проблема – а хто буде замість нього? Як свідчить ситуація не тільки по Рябошапці, але й по деяких міністрах, не є проблемою звільнити людину, яка втратила довіру, важче знайти йому заміну,
– заявив Володимир Фесенко у коментарі для сайту 24 каналу.
Володимир Фесенко / фото з його сторінки у Facebook
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Один із ризиків у разі звільнення – втрата контролю над ГПУ і очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким.
Що кажуть західні партнери про ймовірну відставку Рябошапки?
Посольство Сполучених Штатів Америки похвалило генерального прокурора Рябошапку напередодні звіту у Верховній Раді 4 березня.
Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн "Великої сімки" (G7) з генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора,
– наголосили дипломати.
Що казав Рябошапка про свою ймовірну відставку?
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що голосування щодо його відставки 4 березня дійсно може відбутися, але навряд чи буде успішним.
Я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться. Голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним,
– наголосив Рябошапка.
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Чому з'явилися чутки про відставку Рябошапки?
Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.
Саме на цьому засіданні парламент може відправити у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та низку міністрів чинного уряду: міністра фінансів, міністра охорони здоров'я, міністра у справах ветеранів, міністра розвитку громад та територій, міністра аграрної політики та міністра енергетики та вугільної промисловості.
Окрім того, Рада заслухає звіт правоохоронних органів – МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора. За даними ЗМІ, після цього нардепи планують голосувати за звільнення Артема Ситника та Руслана Рябошапки.
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