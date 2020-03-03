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      Чи звільнять генпрокурора Рябошапку: політологи назвали варіанти розвитку подій

      - Читать новость на русском
      Які шанси на звільнення має Руслан Рябошапка? / фото: Офіс президента України

      Рябошапці можуть дати останній шанс, оскільки він отримав доволі непогану підтримку на Заході через реформування прокуратури. Політологи розповіли сайту 24 каналу про подальшу долю Руслана Рябошапки.

      Завтра, 4 березня 2020 року, у Верховній Раді будуть слухати звіт очільників правоохоронних органів: МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора

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      За даними ЗМІ, після цього нардепи планують голосувати за звільнення директора НАБУ Артема Ситника та генерального прокурора Руслана Рябошапку.

      Руслан Рябошапка / фото: Офіс президента України

      Оскільки Зеленський представляв Рябошапку "своєю людиною", яка обов’язково виконуватиме його волю, то я не виключаю, що президент давно розчарувався й не проти його поміняти, але можливо хоче зробити це руками інших,
      – сказав у коментарі для сайту 24 каналу політолог Ігор Рейтерович.

      Експерт припускає, що Рябошапці дадуть останній шанс, оскільки він отримав доволі непогану підтримку на Заході через реформування прокуратури.

      Ігор Рейтерович / фото з його сторінки у Facebook

      Рейтерович передбачає, що генпрокурору доведеться відповідати на неприємні питання, а він перекладатиме часткову відповідальність на інші правоохоронні органи. У результаті, генпрокурору призначать дедлайн по резонансним справам.

      Політолог не виключає й такий варіант, коли посада генпрокурора стане "розмінною монетою".

      "У контексті великих торгів за портфелі у Кабінеті міністрів, деякі групи вимагатимуть "голову" Рябошапки в обмін на голосування за призначення-звільнення міністрів", – сказав Рейтерович. Також він підкреслив, що групи будуть з депутатів фракції "Слуга народу".

      Своєю чергою, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також вважає, що президент вже менше довіряє Руслану Рябошапці, але у Зеленського немає ким його замінити.

      Є інформація, що Зеленський коливається щодо Рябошапки. Все буде залежати від волі президента. Якщо він буде ініціювати відставку, тоді є велика ймовірність, що Рябошапку звільнять. Але тут є інша проблема – а хто буде замість нього? Як свідчить ситуація не тільки по Рябошапці, але й по деяких міністрах, не є проблемою звільнити людину, яка втратила довіру, важче знайти йому заміну,
      – заявив Володимир Фесенко у коментарі для сайту 24 каналу.

      Володимир Фесенко / фото з його сторінки у Facebook

      До теми: "Слуга народу" збереться перед сесією Ради: на засідання запросили Ситника і Рябошапку

      Один із ризиків у разі звільнення – втрата контролю над ГПУ і очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким.

      Що кажуть західні партнери про ймовірну відставку Рябошапки? 

      Посольство Сполучених Штатів Америки похвалило генерального прокурора Рябошапку напередодні звіту у Верховній Раді 4 березня. 

      Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн "Великої сімки" (G7) з генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора,
      – наголосили дипломати.

      Що казав Рябошапка про свою ймовірну відставку? 

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що голосування щодо його відставки 4 березня дійсно може відбутися, але навряд чи буде успішним.

      Я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться. Голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним,
      – наголосив Рябошапка.

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      Чому з'явилися чутки про відставку Рябошапки? 

      Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.

      Саме на цьому засіданні парламент може відправити у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та низку міністрів чинного уряду: міністра фінансів, міністра охорони здоров'я, міністра у справах ветеранів, міністра розвитку громад та територій, міністра аграрної політики та міністра енергетики та вугільної промисловості.

      Окрім того, Рада заслухає звіт правоохоронних органів – МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора. За даними ЗМІ, після цього нардепи планують голосувати за звільнення Артема Ситника та Руслана Рябошапки.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Статті Новини політики Публікації Офіс генпрокурора Володимир Зеленський Руслан Рябошапка
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