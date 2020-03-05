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      Кива брехун, – Рябошапка прокоментував скандальну заяву нардепа

      - Читать новость на русском
      Ілля Кива / glavk.net

      Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявляв у ЗМІ, що Руслан Рябошапка їздив шукати підтримку в американське посольство, знаючи про можливу відставку.

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в коментарі 24 каналу повідомив, що він зустрічався із послами G7, а також із представниками Європейського Союзу, щоб обговорити хід реформування.

      Цікаво: Комітет відправив на розгляд Ради постанову про недовіру Рябошапці: що відомо

      "Я нічого не робив в американському посольстві, бо я там не був. Кива брехун", – прокоментував заяву Руслан Рябошапка.


      Руслан Рябошапка з представниками G7 / фото: твіттер G7

      Генеральний прокурор також розповів, що деякі депутати, які ініціювали підписи щодо його звільнення, мають провадження. "Зокрема один з них Кива, який дуже безстрашний на комітеті. Але він декілька разів не з'являвся до слідчих для того, щоб отримати чи прослухати повідомлення про підозру, підписатися та прийти до суду", – розповів Руслан Рябошапка.

      Він додав, що є провадження й щодо деяких депутатів зі "Слуги народу", але наразі генеральний прокурор не може про них говорити.

      Що відомо про бійку за участю Киви

      • 22 січня 2020 року в одному зі столичних ресторанів сталася бійка між Кивою та ветераном АТО. За словами Киви, він у бійку не вступав, а до ветерана підійшов з метою "попросити поводитися пристойно". Також він стверджує, що конфлікту в ресторані передували погрози в соцмережах.
      • Ветеран АТО Михайло Майман відповів, що Кива поводився агресивно.
      • Після бійки генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив проти депутата кримінальну справу.

      Дивіться відео: бійка за участі Киви

      Дивіться відео: що Рябошапка думає про можливу відставку

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Руслан Рябошапка Слуга народу Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Ілля Кива
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