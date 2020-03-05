Кива брехун, – Рябошапка прокоментував скандальну заяву нардепа

Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявляв у ЗМІ, що Руслан Рябошапка їздив шукати підтримку в американське посольство, знаючи про можливу відставку.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в коментарі 24 каналу повідомив, що він зустрічався із послами G7, а також із представниками Європейського Союзу, щоб обговорити хід реформування.

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"Я нічого не робив в американському посольстві, бо я там не був. Кива брехун", – прокоментував заяву Руслан Рябошапка.



Руслан Рябошапка з представниками G7 / фото: твіттер G7

Генеральний прокурор також розповів, що деякі депутати, які ініціювали підписи щодо його звільнення, мають провадження. "Зокрема один з них Кива, який дуже безстрашний на комітеті. Але він декілька разів не з'являвся до слідчих для того, щоб отримати чи прослухати повідомлення про підозру, підписатися та прийти до суду", – розповів Руслан Рябошапка.

Він додав, що є провадження й щодо деяких депутатів зі "Слуги народу", але наразі генеральний прокурор не може про них говорити.

Що відомо про бійку за участю Киви

22 січня 2020 року в одному зі столичних ресторанів сталася бійка між Кивою та ветераном АТО. За словами Киви, він у бійку не вступав, а до ветерана підійшов з метою "попросити поводитися пристойно". Також він стверджує, що конфлікту в ресторані передували погрози в соцмережах.

Ветеран АТО Михайло Майман відповів, що Кива поводився агресивно.

Після бійки генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив проти депутата кримінальну справу.

Дивіться відео: бійка за участі Киви

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