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      Кива опубликовал цитату Сталина, подписав ее: "очень не хватает такой личности"

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      Илья Кива опубликовал в сети цитату Сталина. Нардеп считает, что Украине не хватает такой личности, "чтобы навести порядок в стране".

      Слова советского диктатора Кива, вероятно, связал с пандемией коронавируса в мире. Соответствующее сообщение он сделал в фейсбуке.

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      Если наш советский народ однажды потеряет бдительность, если он поверит сладкоголосым, но насквозь лживым речам Вашингтона... беде быть на всей планете,
      – говорится в цитате.

      Там также говорится, что вместо атомных бомбардировок появятся такие вирусы, которые будут избирательно действовать на непокорные народы. В словах, которые распространил Кива, беда может задеть советский народ или Китай.

      Цитату Кива подписал словами: "очень не хватает такой личности, чтобы навести порядок в стране".

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.

      коронавірус
      Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала​

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Курьезные новости История Илья Кива
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