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      Кива опублікував цитату Сталіна, підписавши її: "дуже не вистачає такої особистості"

      - Читать новость на русском
      Кива опублікував цитату Сталіна / vesti.ua

      Ілля Кива опублікував у мережі цитату Сталіна. Нардеп вважає, що Україні не вистачає такої особистості, "щоб навести порядок у країні".

      Слова радянського диктатора Кива, ймовірно, пов'язав з пандемією коронавірусу у світі. Відповідний допис він зробив у фейсбуці.

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      Якщо наш радянський народ одного разу втратить пильність, якщо він повірить солодкоголосим, але наскрізь брехливим промовам Вашингтона… біді бути на всій планеті,
      – йдеться у цитаті.

      Там також мовиться, що замість атомних бомбардувань з'являться такі віруси, які будуть вибірково діяти на непокірні народи. У словах, які поширив Кива, зазначено, що біда може зачепити радянський народ чи Китай.

      Цитату Кива підписав словами: "дуже не вистачає такої особистості, щоб навести порядок у країні".

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.

      коронавірус
      Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Коронавірус в Україні Новини України Курйозні новини Історія Ілля Кива
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