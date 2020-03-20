Кива опублікував цитату Сталіна, підписавши її: "дуже не вистачає такої особистості"

Ілля Кива опублікував у мережі цитату Сталіна. Нардеп вважає, що Україні не вистачає такої особистості, "щоб навести порядок у країні".

Слова радянського диктатора Кива, ймовірно, пов'язав з пандемією коронавірусу у світі. Відповідний допис він зробив у фейсбуці.

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Якщо наш радянський народ одного разу втратить пильність, якщо він повірить солодкоголосим, але наскрізь брехливим промовам Вашингтона… біді бути на всій планеті,

– йдеться у цитаті.

Там також мовиться, що замість атомних бомбардувань з'являться такі віруси, які будуть вибірково діяти на непокірні народи. У словах, які поширив Кива, зазначено, що біда може зачепити радянський народ чи Китай.

Цитату Кива підписав словами: "дуже не вистачає такої особистості, щоб навести порядок у країні".

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом . Три з них – летальні.

. Три з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу​