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      Кива угрожал съесть "слугу народа" Мотовиловца: видео

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      Депутаты потолкались во время заседания аграрного комитета / Скриншот с онлайн-трансляции "112 канала"

      В ночь с 18 на 19 декабря депутаты потолкались во время заседания аграрного комитета относительно законопроекта о рынке земли. Народные избранники поделились своими неоднозначными впечатлениями о столкновениях.

      Нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец рассказал, что Илья Кива угрожал его "разорвать на куски и съесть", пишет "Радио Свобода".

      О толкучке здесь: Депутаты потолкались на заседании Аграрного комитета из-за закона о рынке земли: видео

      Версия Мотовиловца

      По словам Мотовиловца, Кива напал на него после того, как он попытался защитить главу аграрного комитета Николая Сольского от блокировки работы комитета депутатами "Батькивщины" и ОПЗЖ.

      Королевская (член фракции ОПЗЖ – ред. 24 канал) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива – ред. 24 канал) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть,
      – рассказал "слуга народа" Мотовиловец.

      После этого Кива начал бить Шуфрича.

      К теме: Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона

      Версия Кивы

      Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Илья Кива утверждает, что он "как гражданин и патриот защищал интересы своей страны и своего народа". По словам нардепа, "это не работа комитета, а шабаш".

      Шабаш вурдалаков, которые пытаются ночью украсть единственное достояние у украинского народа – землю. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, этому вот безправному произволу,
      – отметил Кива.

      Кива и Мотовиловец рассказали о толкучке на заседании аграрного комитета: видео

      Заметим, что законопроект 2178-10 Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

      Сейчас депутаты внесли немало поправок в законопроект, голосования во втором чтении и в целом еще не было.

      Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.

      Детали здесь: Рынок земли: в Кабмине рассказали о финальной версии законопроекта


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Новости Украины Новости политики ВО Батькивщина столкновения Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива Рынок земли
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