Депутаты потолкались на заседании Аграрного комитета из-за закона о рынке земли: видео

Депутаты от "Батькивщины" и ОПЗЖ потолкались на заседании Аграрного комитета в Раде. Нардепы возмутились из-за слишком быстрого принятия правок в законопроект о рынке земли. Словесные баталии переросли в физические столкновения.

В частности, активное участие в стычке принимали Илья Кива и депутаты от "Батькивщины".

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Народ потянется и заблокирует все дороги в Украине. Тогда вам будет,

– пригрозила Тимошенко во время заседания.

Впоследствии глава комитета объявил перерыв на 15 минут.

Основная претензия нардепов заключается в том, что глава комитета дает слишком мало времени на рассмотрение поправок – около 30 секунд. Если же автора нет, то поправка не голосуется.

Смотрите видео потасовки во время заседания Аграрного комитета:

Что предусматривает законопроект о рынке земли

Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

Сейчас в проекте закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО);

не более 8% земли в области;

не более 0,5% земли в стране в целом.

Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

Что известно о столкновениях под Верховной Радой? Возле Верховной Рады произошло несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых были слышны громкие взрывы.



Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.



В ходе противостояния 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.



Отношение украинцев к отмене моратория на продажу и покупку земли / Инфографика 24 канала