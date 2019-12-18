Депутаты потолкались на заседании Аграрного комитета из-за закона о рынке земли: видео
Депутаты от "Батькивщины" и ОПЗЖ потолкались на заседании Аграрного комитета в Раде. Нардепы возмутились из-за слишком быстрого принятия правок в законопроект о рынке земли. Словесные баталии переросли в физические столкновения.
В частности, активное участие в стычке принимали Илья Кива и депутаты от "Батькивщины".
К теме: Рынок земли и децентрализация: станут ли протесты массовыми
Народ потянется и заблокирует все дороги в Украине. Тогда вам будет,
– пригрозила Тимошенко во время заседания.
Впоследствии глава комитета объявил перерыв на 15 минут.
Основная претензия нардепов заключается в том, что глава комитета дает слишком мало времени на рассмотрение поправок – около 30 секунд. Если же автора нет, то поправка не голосуется.
Смотрите видео потасовки во время заседания Аграрного комитета:
Что предусматривает законопроект о рынке земли
Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.
Сейчас в проекте закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
- не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО);
- не более 8% земли в области;
- не более 0,5% земли в стране в целом.
Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.
Что известно о столкновениях под Верховной Радой? Возле Верховной Рады произошло несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых были слышны громкие взрывы.
Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.
В ходе противостояния 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.
Отношение украинцев к отмене моратория на продажу и покупку земли / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
Дом с цокольным этажом: особенности конструкции, плюсы и минусы такого выборасегодня , 22:50
-
Главные новости 18 декабря: нардепы и неприкосновенность, суд над Пашинским, заседание в Минскесегодня , 22:03
-
Украинка покоряет Америку оригинальным ожерельем ручной работы: история успехасегодня , 21:18