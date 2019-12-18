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      Депутати поштовхались на засіданні Аграрного комітету через закон про ринок землі: відео

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      Сутички в аграрному комітеті / скріншот з відео

      Депутати від "Батьківщини", ОПЗЖ поштовхалися на засіданні Аграрного комітету у Раді. Нардепи обурились через занадто швидке ухвалення правок до законопроєкту про ринок землі. Словесні баталії переросли у фізичні сутички.

      Зокрема, активну участь у штовханині брали Ілля Кива та депутати від "Батьківщини". 

      До теми: Ринок землі і децентралізація: чи стануть протести масовими

      Народ потягнеться і заблокує всі дороги в Україні. Тоді вам буде,
      – пригрозила Тимошенко під час засідання.

      Згодом голова комітету оголосив перерву на 15 хвилин.

      Основна претензія нардепів полягає в тому, що голова комітету занадто мало часу дає на розгляд поправок – близько 30 секунд. Якщо ж автора немає, то поправка не голосується.

      Станом на 23:42 аграрний комітет продовжив роботу. Депутати розглянули 179 поправок до законопроєкту про продаж землі з понад 4 тисяч. Скільки часу триватиме засідання – невідомо.

      Дивіться відео штовханини під час засідання Аграрного комітету:

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.

      Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

      • не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      • не більше 8% землі в області;
      • не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.

      Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.

      У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.

      Ставлення українців до скасування мораторію на продаж та покупку землі / Інфографіка 24 каналу

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      18 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики ВО Батьківщина Ринок землі Сутички Верховна Рада
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