Кива вывез детей за границу, потому что на него "оказывают давление"

Скандальный нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что на него оказывают давление. Поэтому политику пришлось вывезти своих детей за пределы Украины.

Кива сообщил, что против него ведется расследование драки с его участием в киевском ресторане "Мокко", в которой был задействован ветеран АТО Михаил Майнман, пишет УНИАН.

Кстати: Кива переписывался с Жириновским в Раде: видео переписка 18+

Нардеп считает, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также за то, что он выступает против организованной преступности в Украине.

Своих детей, Руслан Георгиевич (Руслан Рябошапка – 24 канал), мне пришлось вывезти за границу

– обратился к генпрокурору Украины.

Драка Кивы с ветераном АТО: что известно

Народный депутат Илья Кива 22 января устроил драку с ветераном АТО в ресторане в центре Киева. Как следствие, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.

Обратите внимание: Охранник Кивы угрожал перерезать горло официантке: видео

Инцидент произошел в заведении "Мокко", расположенном на Крещатике. Кива уже объяснил причину драки в фейсбуке. По словам нардепа, этот человек полгода назад начал угрожать ему в сети.

Потерпевший отметил, что Илья Кива говорил агрессивно.

Кива бьет мужчину по голове в ресторане: смотрите видео