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      Кива вывез детей за границу, потому что на него "оказывают давление"

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      Кива заявил о давлении / Фото с фейсбук-страницы Ильи Кивы

      Скандальный нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что на него оказывают давление. Поэтому политику пришлось вывезти своих детей за пределы Украины.

      Кива сообщил, что против него ведется расследование драки с его участием в киевском ресторане "Мокко", в которой был задействован ветеран АТО Михаил Майнман, пишет УНИАН.

      Кстати: Кива переписывался с Жириновским в Раде: видео переписка 18+

      Нардеп считает, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также за то, что он выступает против организованной преступности в Украине.

      Своих детей, Руслан Георгиевич (Руслан Рябошапка – 24 канал), мне пришлось вывезти за границу
      – обратился к генпрокурору Украины.

      Драка Кивы с ветераном АТО: что известно

      Народный депутат Илья Кива 22 января устроил драку с ветераном АТО в ресторане в центре Киева. Как следствие, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.

      Обратите внимание: Охранник Кивы угрожал перерезать горло официантке: видео

      Инцидент произошел в заведении "Мокко", расположенном на Крещатике. Кива уже объяснил причину драки в фейсбуке. По словам нардепа, этот человек полгода назад начал угрожать ему в сети.

      Потерпевший отметил, что Илья Кива говорил агрессивно.

      Кива бьет мужчину по голове в ресторане: смотрите видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Расследования Скандал Дети и несовершеннолетние Руслан Рябошапка Криминальные новости Илья Кива
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