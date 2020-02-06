Кива вывез детей за границу, потому что на него "оказывают давление"
Скандальный нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что на него оказывают давление. Поэтому политику пришлось вывезти своих детей за пределы Украины.
Кива сообщил, что против него ведется расследование драки с его участием в киевском ресторане "Мокко", в которой был задействован ветеран АТО Михаил Майнман, пишет УНИАН.
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Нардеп считает, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также за то, что он выступает против организованной преступности в Украине.
Своих детей, Руслан Георгиевич (Руслан Рябошапка – 24 канал), мне пришлось вывезти за границу
– обратился к генпрокурору Украины.
Драка Кивы с ветераном АТО: что известно
Народный депутат Илья Кива 22 января устроил драку с ветераном АТО в ресторане в центре Киева. Как следствие, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.
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Инцидент произошел в заведении "Мокко", расположенном на Крещатике. Кива уже объяснил причину драки в фейсбуке. По словам нардепа, этот человек полгода назад начал угрожать ему в сети.
Потерпевший отметил, что Илья Кива говорил агрессивно.
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