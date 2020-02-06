Кива вивіз дітей за кордон, бо на нього "чинять тиск"

Скандальний нардеп "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявив, що на нього чинять тиск. Через це політику довелося вивезти своїх дітей за межі України.

Кива повідомив, що проти нього ведеться розслідування бійки з його участю в київському ресторані "Мокко", в якій був задіяний ветеран АТО Михайло Майнман, пише УНІАН.

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Нардеп вважає, що його переслідують через те, що він входить до опозиційної фракції, а також за те, що він виступає проти організованої злочинності в Україні.

Своїх дітей, Руслан Георгійович (Руслан Рябошапка – 24 канал), мені довелося вивезти за кордон

– звернувся до генпрокурора України.

Бійка Киви з ветераном АТО: що відомо

Народний депутат Ілля Кива 22 січня влаштував бійку з ветераном АТО у ресторані у центрі Києва. Як наслідок, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив проти депутата кримінальну справу.

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Інцидент трапився у закладі "Moккo", розташованому на Хрещатику. Кива уже пояснив причину бійки у фейсбуці. За словами нардепа, цей чоловік пів року тому почав погрожувати йому в мереж.

Потерпілий зазначив, що Ілля Кива говорив агресивно.

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