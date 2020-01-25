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      Охоронець Киви погрожував перерізати горло офіціантці: відео

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      Ймовірний охоронець Киви Воробйов погрожував ножем офіціантці пабу в Полтаві / Кадр з відео

      Ймовірний охоронець нардепа від "Опоплатформи" Іллі Киви погрожував з ножем персоналу пабу в Полтаві. У мережі з'явилося відповідне відео з неадекватним чоловіком і, за даними місцевих ЗМІ, це кримінальний авторитет Віталій Воробйов із прізвиськом "Воробей" – ймовірний охоронець Киви.

      Кива заперечує знайомство з Воробйовим, при цьому каже, що знає тільки Джека "Вороб'я", а Віталія "Вороб'я" не знає, пише styler.rbc.ua.

      Дивіться також відео: Кива побився з ветераном АТО в Києві

      Інцидент стався в полтавському пабі на вулиці Пушкіна в 20-х числах грудня 2019 року, але відео з’явилося тільки зараз. На кадрах видно, у заклад заходять 2 чоловіків у спортивних костюмах. Один із них з нецензурною лайкою підходить до дівчини, вимагаючи щось порахувати. А після цього приставляє офіціантці до горла ножа.

      Ти запитуєш, хто такий Віталя? Віталя – той, хто тебе вб'є, і ти не будеш жити,
      – погрожував чоловік.

      При цьому інша дівчина намагалася відняти в цього чоловіка ножа. Зрештою, чоловіки вийшли з пабу.

      Дивіться відео, як "Воробйов" скандалив з працівниками пабу в Полтаві:

      Що кажуть у поліції

      Поліція Полтави відкрила кримінальне провадження після того, як відеозапис потрапив до правоохоронців. Розслідують справу як хуліганство із застосуванням зброї. Покарання за такий злочин – від 3 до 7 років ув’язнення, розповів представник обласної поліції Юрій Сулаєв.

      Що відомо про Віталія Воробйова

      Поки Кива заперечує будь-яке знайомство з Воробйовим, у мережі стверджують, що за однією версією, "Воробей" – водій депутата, за іншою – його охоронець або колись був таким.

      Охоронець Киви Воробйов фото
      Воробйов погрожував офіціантці в Полтаві / Скріншот з фейсбук-сторінки

      При цьому в мережі опубліковане фото Киви з чоловіком на ім'я Віктор, який начебто працює водієм нардепа останні 2 роки.

      Читайте також: Скандал з Яценком розгорівся в Умані: на поведінку депутата поскаржились чиновниці

      Ілля Кива охоронець скандал Воробйов
      Кива з водієм Віктором / Фото з фейсбук-сторінки

      За даними полтавських ЗМІ, свого часу Воробйов неофіційно виконував роль охоронця Киви. Але через надмірну агресію охоронця так само неофіційно і звільнили. Крім того, є інформація, що "Воробей" начебто захоплюється ідеями неонацизму.

      Також повідомляється, що Воробйов – чоловік однієї з дівчат на відео, і такі інциденти траплялися раніше.

      Охоронець Киви погрожував з ножем офіціантці в Полтаві
      Воробйов у полтавському пабі в день інциденту

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Ілля Кива Скандал Кримінальні новини Новини Полтави Розслідування Опозиційна платформа – За життя
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