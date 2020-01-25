Охоронець Киви погрожував перерізати горло офіціантці: відео

Ймовірний охоронець нардепа від "Опоплатформи" Іллі Киви погрожував з ножем персоналу пабу в Полтаві. У мережі з'явилося відповідне відео з неадекватним чоловіком і, за даними місцевих ЗМІ, це кримінальний авторитет Віталій Воробйов із прізвиськом "Воробей" – ймовірний охоронець Киви.

Кива заперечує знайомство з Воробйовим, при цьому каже, що знає тільки Джека "Вороб'я", а Віталія "Вороб'я" не знає, пише styler.rbc.ua.

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Інцидент стався в полтавському пабі на вулиці Пушкіна в 20-х числах грудня 2019 року, але відео з’явилося тільки зараз. На кадрах видно, у заклад заходять 2 чоловіків у спортивних костюмах. Один із них з нецензурною лайкою підходить до дівчини, вимагаючи щось порахувати. А після цього приставляє офіціантці до горла ножа.

Ти запитуєш, хто такий Віталя? Віталя – той, хто тебе вб'є, і ти не будеш жити,

– погрожував чоловік.

При цьому інша дівчина намагалася відняти в цього чоловіка ножа. Зрештою, чоловіки вийшли з пабу.

Дивіться відео, як "Воробйов" скандалив з працівниками пабу в Полтаві:

Що кажуть у поліції

Поліція Полтави відкрила кримінальне провадження після того, як відеозапис потрапив до правоохоронців. Розслідують справу як хуліганство із застосуванням зброї. Покарання за такий злочин – від 3 до 7 років ув’язнення, розповів представник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Що відомо про Віталія Воробйова

Поки Кива заперечує будь-яке знайомство з Воробйовим, у мережі стверджують, що за однією версією, "Воробей" – водій депутата, за іншою – його охоронець або колись був таким.



Воробйов погрожував офіціантці в Полтаві / Скріншот з фейсбук-сторінки

При цьому в мережі опубліковане фото Киви з чоловіком на ім'я Віктор, який начебто працює водієм нардепа останні 2 роки.

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Кива з водієм Віктором / Фото з фейсбук-сторінки

За даними полтавських ЗМІ, свого часу Воробйов неофіційно виконував роль охоронця Киви. Але через надмірну агресію охоронця так само неофіційно і звільнили. Крім того, є інформація, що "Воробей" начебто захоплюється ідеями неонацизму.

Також повідомляється, що Воробйов – чоловік однієї з дівчат на відео, і такі інциденти траплялися раніше.



Воробйов у полтавському пабі в день інциденту