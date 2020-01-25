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      Охранник Кивы угрожал перерезать горло официантке: видео

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      Вероятный охранник Кивы Воробьев угрожал ножом официантке паба в Полтаве / Кадр из видео

      Вероятный охранник нардепа от "Опплплатформы" Ильи Кивы угрожал с ножом персоналу паба в Полтаве. В сети появилось соответствующее видео с неадекватным мужчиной и, по данным местных СМИ, это криминальный авторитет Виталий Воробьев с прозвищем "Воробей" – вероятный охранник Кивы.

      Кива отрицает знакомство с Воробьевым, при этом говорит, что знает только Джека "Воробья", а Виталия "Воробья" не знает, пишет styler.rbc.ua.

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      Инцидент произошел в полтавском пабе на улице Пушкина в 20-х числах декабря 2019 года, но видео появилось только сейчас. На кадрах видно, как в заведение заходят 2 мужчин в спортивных костюмах. Один из них с нецензурной бранью подходит к девушке, требуя что-то посчитать. А после этого приставляет официантке к горлу нож.

      Ты спрашиваешь, кто такой Виталя? Виталя – тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить,
      – угрожал мужчина.

      При этом другая девушка пыталась отнять у этого мужчины нож. В конце концов, мужчины вышли из паба.

      Смотрите видео, как "Воробьев" скандалил с работниками паба в Полтаве:

      Что говорят в полиции

      Полиция Полтавы открыла уголовное производство после того, как видеозапись попала к правоохранителям. Расследуют дело как хулиганство с применением оружия. Наказание за такое преступление – от 3 до 7 лет заключения, рассказал представитель областной полиции Юрий Сулаев.

      Что известно о Виталии Воробьеве

      Пока Кива отрицает какое-либо знакомство с Воробьевым, в сети утверждают, что по одной версии, "Воробей" – водитель депутата, по другой – его охранник или когда-то был таким.

      Охоронець Киви Воробйов фото
      Воробьев угрожал официантке в Полтаве / Скриншот с фейсбук-страницы

      При этом в Сети опубликовано фото Кивы с мужчиной по имени Виктор, который якобы работает водителем нардепа последние 2 года.

      Читайте также: Скандал с Яценко разгорелся в Умани: на поведение депутата пожаловались чиновницы

      Ілля Кива охоронець скандал Воробйов
      Кива с водителем Виктором / Фото с фейсбук-страницы

      По данным полтавских СМИ, в свое время Воробьев неофициально исполнял роль охранника Киви. Но из-за чрезмерной агрессии охранника так же неофициально и уволили. Кроме того, есть информация, что "Воробей" якобы увлекается идеями неонацизма.

      Также сообщается, что Воробьев – муж одной из девушек на видео, и такие инциденты случались и раньше.

      Охоронець Киви погрожував з ножем офіціантці в Полтаві
      Воробьев в полтавском пабе в день инцидента

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Полтавы Криминальные новости Скандал Илья Кива
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