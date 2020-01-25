Охранник Кивы угрожал перерезать горло официантке: видео

Вероятный охранник нардепа от "Опплплатформы" Ильи Кивы угрожал с ножом персоналу паба в Полтаве. В сети появилось соответствующее видео с неадекватным мужчиной и, по данным местных СМИ, это криминальный авторитет Виталий Воробьев с прозвищем "Воробей" – вероятный охранник Кивы.

Кива отрицает знакомство с Воробьевым, при этом говорит, что знает только Джека "Воробья", а Виталия "Воробья" не знает, пишет styler.rbc.ua.

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Инцидент произошел в полтавском пабе на улице Пушкина в 20-х числах декабря 2019 года, но видео появилось только сейчас. На кадрах видно, как в заведение заходят 2 мужчин в спортивных костюмах. Один из них с нецензурной бранью подходит к девушке, требуя что-то посчитать. А после этого приставляет официантке к горлу нож.

Ты спрашиваешь, кто такой Виталя? Виталя – тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить,

– угрожал мужчина.

При этом другая девушка пыталась отнять у этого мужчины нож. В конце концов, мужчины вышли из паба.

Смотрите видео, как "Воробьев" скандалил с работниками паба в Полтаве:

Что говорят в полиции

Полиция Полтавы открыла уголовное производство после того, как видеозапись попала к правоохранителям. Расследуют дело как хулиганство с применением оружия. Наказание за такое преступление – от 3 до 7 лет заключения, рассказал представитель областной полиции Юрий Сулаев.

Что известно о Виталии Воробьеве

Пока Кива отрицает какое-либо знакомство с Воробьевым, в сети утверждают, что по одной версии, "Воробей" – водитель депутата, по другой – его охранник или когда-то был таким.



Воробьев угрожал официантке в Полтаве / Скриншот с фейсбук-страницы

При этом в Сети опубликовано фото Кивы с мужчиной по имени Виктор, который якобы работает водителем нардепа последние 2 года.

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Кива с водителем Виктором / Фото с фейсбук-страницы

По данным полтавских СМИ, в свое время Воробьев неофициально исполнял роль охранника Киви. Но из-за чрезмерной агрессии охранника так же неофициально и уволили. Кроме того, есть информация, что "Воробей" якобы увлекается идеями неонацизма.

Также сообщается, что Воробьев – муж одной из девушек на видео, и такие инциденты случались и раньше.



Воробьев в полтавском пабе в день инцидента