На Киву и еще 3 нардепов НАПК составило протоколы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд протоколы об административных нарушениях 4 нардепов. В частности, такой документ оформили относительно скандального депутата Ильи Кивы.

В списке есть представители из 3 парламентских фракций. Кроме нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Кивы, это – "слуги" Артем Нагаевский и Максим Гузенко, а также депутат от "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Детали составленных протоколов

В отношении Кивы и Нагаевского НАПК составило протоколы за нарушения требований по предотвращению конфликта интересов.

Нагаевский дважды обратился в Министерство внутренних дел с депутатским обращением по вопросу, который предусматривал его личный интерес. На нардепа от "Слуги народа" составили 2 протокола.

Кива обращался в Государственный бюро расследований, тоже с вопросом личного характера.

Что до Гузенко и Климпуш-Цинцадзе, то протоколы Агентство оформило за нарушения установленных законом ограничений по получению подарков.

Гузенко в 2020 году получил от компании подарок в виде комплекса услуг: проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование. Стоимость этих услуг превышает предусмотренный законом 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Климпуш-Цинцадзе во время пребывания в должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила в подарок авиаперелет, стоимость которого также превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

К слову, в целом НАПК направило в суд 99 протоколов. Кроме нардепов, они касаются и 4 городских мэров, а также руководителей политических партий.

Предыдущий протокол НАПК в отношении нардепа