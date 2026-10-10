Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: кто займет должность пресс-секретаря Белого дома

Администрация президента США получила нового главного коммуникатора. Предыдущая пресс-секретарь покинула свой пост, чтобы уделять больше времени семье и начать карьеру на телевидении.

Об этом американский президент сообщил 9 октября в своей социальной сети Truth Social.

Что известно о назначении?

Кэти Захария заменит на этой должности Кэролайн Левитт, которая ушла в отставку в конце лета.

До своего нового назначения Захария работала старшим советником по коммуникациям в сети Truth Social. Она родом из Калифорнии и имеет юридическое образование, полученное в Университете Пеппердайна. Ранее она уже имела опыт работы в правительстве, занимая должность пресс-секретаря и заместителя помощника министра по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности США. Кроме того, новая пресс-секретарь регулярно выступала в качестве комментатора на телеканалах Fox News и Newsmax.

По словам Трампа, Захария принимала активное участие в его избирательных кампаниях и работала в ключевых штатах. Он отметил ее преданность движению MAGA и профессиональные качества.

Я уверен, что Кэти добьется весомых результатов для нашей страны в качестве следующего пресс-секретаря Белого дома, поскольку она пользуется уважением и будет прекрасно работать со СМИ, американским народом и моей администрацией,

– подчеркнул Трамп.

Напомним, предыдущая пресс-секретарь Кэролайн Левитт вошла в историю как первая беременная пресс-секретарь Белого дома. В мае 2026 года она родила второго ребенка, а уже в августе решила покинуть пост, чтобы проводить больше времени с семьей. Трамп назвал ее работу замечательной и пожелал успехов.

Как ранее мы писали, Левитт не покинула политическую и медийную сферу окончательно. С 1 ноября она начнет работу на телеканале Fox News, где будет давать политический анализ. Специально для этого телеканал согласился оборудовать студию прямо в ее доме в Нью-Гэмпшире. Также она продолжает сотрудничество с организацией MAGA Inc.