Кладбища вагнеровцев стремительно растут: NYT показал спутниковые снимки

За последние несколько месяцев кладбище, которое использует печально известная российская группа наемников ЧВК "Вагнера", стремительно увеличилось в размерах.

Об этом говорится в расследовании The New York Times, расследователи ссылаются на анализ спутниковых снимков и видеозаписей.

Внимание Из-за потерь и дезертирства: в Украине воюет только пятая часть зэков-вагнеровцев, – ISW

За 2 месяца площадь захоронений выросла в 7 раз

Так, спутниковый снимок, сделанный 24 января, показывает около 170 участков погребения в районе кладбища. Это количество выросло почти в 7 раз, чем на спутниковых снимках, сделанных всего 2 месяца назад.

Отмечают, что это визуальное доказательство того, что вторжение в Украину наносит "вагнеровцам" значительные потери, особенно рядовым солдатам.

Правительство США утверждает, что потери "Вагнера" на поле битвы исчисляются тысячами. 90% из них – заключенные, которых завербовали для борьбы в обмен на освобождение из тюрьмы, если они выживут,

– пишет издание.

Спутниковые снимки зафиксировали, как увеличилось количество захоронений / Фото Maxar

Кроме того, журналисты пообщались с местным жителем, который рассказал, что потери могут быть значительно больше, поскольку многие бойцы, скорее всего, были кремированы.

О существовании кладбища вблизи основного тренировочного центра группы в юго-восточной деревне Молькин впервые рассказал в декабре Виталий Вотановский – бывший офицер ВВС России.

Десять дней спустя после того, как в СМИ обнародовали местоположение кладбища, прокремлевские СМИ опубликовали несколько видео, на которых Пригожин возлагает цветы к могиле на кладбище. Также видны ряды свежевырытых могил, каждая из которых украшена венками в форме и цветах логотипа "Вагнера".

Пригожин много работает над героизацией – это сейчас этакая российская политика: зачем держаться за эту жизнь, когда можно так героически умереть,

– говорится в сообщении.

Ранее британская журналистка побывала в Краснодарском крае, где расположен полигон ЧВК "Вагнера". Она показала масштабы захоронений боевиков, воевавших против Украины.