По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российское руководство не гнушается какими-либо методами для сокрытия потерь на войне среди своего населения. При этом главное для Путина – не создать чувство маленького количества погибших, а сделать так, чтобы родные не узнавали о судьбе своих сыновей и родителей.

Смотрите также Официальная мобилизация будет чередоваться со скрытой: Путин придумал, как вести войну без бунтов

Россияне уже давно не верят в басни о нескольких тысячах погибших, но нормально относятся к тому, что погибает кто-то им незнакомый. Когда родных и друзей тайно хоронят где-то не в их родных городах, а на временно оккупированных территориях, общественный договор между властью и населением не нарушается.

Севастополь превратился в место массовых захоронений

С начала полномасштабного вторжения русские командиры и солдаты старались не уносить тела погибших товарищей по оружию. Однако кое-где останки все же вывозили с поля боя.

Однако кое-где останки все же вывозили с поля боя. В таких случаях россияне обычно не возвращали "двухсотых" в родные города, а хоронили в ближайших избранных командованием населенных пунктах. Лишь иногда, когда командиры решали признать того или иного военного преступника официально погибшим, цинковый гроб отправляли в глубинку для передачи родственникам.

В феврале 2022 года ликвидированных и вывезенных с поля боя россиян хоронили в белорусском Гомеле, в Курске и Белгороде. Позже, когда россияне получили по шапке на Севере, потребности проводить массовые захоронения в этих городах не стало. В то же время "задвухсоченных" на Востоке прикапывали в Донецке и Луганске.

Позже, когда россияне получили по шапке на Севере, потребности проводить массовые захоронения в этих городах не стало. В то же время "задвухсоченных" на Востоке прикапывали в Донецке и Луганске. Хабом захоронений россиян, боевиков и мобилизованных на Юге Украины стал Севастополь. Именно туда захватчики привозили те тела ликвидированных, которые, несмотря ни на что, вывезли с поля боя. Там хоронили также и тех, кто умирал от ран в крымских больницах.

В общей сложности, по данным украинских спецслужб, в оккупированном украинском городе, где временно базируется российский Черноморский флот, за 8 месяцев войны закопали почти 30 тысяч представителей захватнического войска. Хоронили в сотне километров от дома в Севастополе не только кадровых российских оккупантов и срочников, но и боевиков и мобилизованных из Донбасса. Продолжается эта тенденция до сих пор.

Генералы спускали вниз приказ не проводить идентификацию погибших. Тела жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Херсонского и Запорожского направления российские захватчики почти никогда не вывозили. Однако раненых кое-где действительно везли в Крым, где, впрочем, медики никого не лечили. Дальнейший путь террористов вполне понятен – изуродованные тела боевиков по ночам вывозили на кладбища Севастополя, где тихонько закапывали в безымянные могилы.

Российских военных, которым удалось получить от государства клочок земли площадью два квадратных метра, прятали с табличками. Однако родственникам обычно говорили, что с оккупантом все хорошо. Или же докладывали, что он пропал без вести.

Таким образом, представители российского минобороны получили возможность воровать сотни миллионов, которые государство выделяло для компенсаций семьям. Кроме того, генералы избегали дополнительной нагрузки на логистическую систему, ведь тела погибших не нужно было перевозить на тысячи километров в их родные глубинки.

На кладбищах в России тысячи мест забронированы под мобилизованных

Даже, несмотря на то, что захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, на кладбищах России за 8 месяцев возникли тысячи новых могил. Кроме того, представители местных властей во всех регионах постоянно занимаются бронированием мест на кладбищах для тех солдат, которым удастся вернуться домой в гробу, а не быть съеденным собаками в украинской степи.

Из-за такого бронирования гражданские россияне столкнулись с невозможностью проводить захоронения своих родных. Ибо места на многих кладбищах закончились, а свободные – забронированы под частично мобилизованных, которых, несомненно, в скором времени будут привозить по всем российским городам тысячами. Ведь из-за перекидывания на фронт большого количества "пушечного мяса" потери захватнического войска будут постоянно расти.