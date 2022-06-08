Классический самообман, – Подоляк напомнил украинцам, что война продолжается, а планы Путина – неизменны

Уже 104 дня Украина героически сражается с российскими захватчиками. ВСУ оказывают героическое сопротивление, у врага безумные потери, но в ближайшее время эта война не закончится.

Украинский народ делает все возможное, чтобы помочь нашим героическим защитникам и защитницам преодолеть российских оккупантов. Впрочем. длительное психологическое и физическое напряжение ведут к истощению, которое может иметь опасные последствия.

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Не надо убегать от реальности

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что попытка "спрятаться от войны" и вернуться к привычной жизни – это попытка сформировать иллюзию, убежать от реальности.

Это совершенно естественная реакция психики – восстановить контроль над собственной жизнью после пережитого стресса. Но это классический самообман. Опасная психологическая ловушка. Ибо ничего не закончилось,

– написал Подоляк.

Он отметил, что война продолжается на территории всей Украины, ведь российских оккупантов не интересуют отдельные области. Враг хочет захватить всю Украину, уничтожить нашу государственность и возродить квази-СССР. Российские кафиры уже много раз озвучивали эту свою цель, и отступать от нее они не намерены ни при каких обстоятельствах.

"24 февраля у них уже был план убийства десятков тысяч человек, привезли мобильные крематории и подготовили нормативные документы по массовым захоронениям. Они публично заявляли, что планируют «денацифицировать» – то есть убить – два миллиона украинских граждан", – напомнил советник руководителя Офиса Президента.

Россияне совершают геноцид украинцев, уничтожают наши города, и они никуда не исчезли, они продолжают наступать и хотят продолжить свои преступления. Каждый украинец должен стать надежным тылом для сдерживающих врага героических ВСУ и всячески помогать нашим героям.

"Нет ничего плохого в том, чтобы продолжать жить. Наши защитники дерутся за то, чтобы Украина могла продолжать жить. Но не забывайте задавать себе вопрос каждый день: что сегодня я сделал для наших защитников и для будущей победы?", - призвал Подоляк .

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Арестович сообщил о том, что наши воины нанесли врагу очень мощный удар. Удачно отработала наша артиллерия.

В зоне ООС враг шел в наступление 11 раз . Продвинуться он не смог, а вот обновить свои потери ему удалось.

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