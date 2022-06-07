Об этом в вечернем эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал. По его словам, этот шаг сбил наступательный потенциал противника.

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"Лупили всю ночь радостно и много раз, везде хорошо попали. В том числе попали во врага на Запорожском и Херсонском направлениях. Словом, была ночь украинской артиллерии", – рассказал он.

Кроме того, сегодняшняя атака привела к остановке наступления России. Ранее, по словам Арестовича, их тактика была совершенно противоположной.

Обычно раньше, что интересно, "храбрые" российские войска получали и продолжали наступление, если такое решение принято. На этот раз они никуда не ушли. Более того – отошли из части районов на севере Харьковщины,

– отметил советник главы Офиса президента.

Но даже несмотря на частичный уход, вражеские войска продолжили обстреливать мирные населенные пункты, в том числе центр Харькова.

Такие действия противника могут свидетельствовать о том, что российская армия не успела опрокинуть резервы. Известно, что они сняли с Бахмутского направления войска, а основную силу перебросили на перерезку трассы Бахмут – Лисичанск.

"Есть угроза, что они ее перережут. А еще они таранят нашу оборону под Лисичанском. Если они пройдут и закроют "котел", повторится Дебальцевская операция и получим "второй Мариуполь". Они давят на трех направлениях. Половина российских войск, что есть в Украина, расположенная от Изюма до Попасной", – делится информацией Арестович.

Ситуация в Северодонецке: главное

В конце мая российские войска прорвали оборону ВСУ в Северодонецке и вошли в город. После этого на территории города продолжаются постоянные бои. Ситуация в населенном пункте меняется каждый час.

5 июня поступило сообщение, что россияне контролируют половину Северодонецка . Однако наши войска смогли отбросить россиян от города. В Генштабе ВСУ заявили, что наши военные удерживают контроль в городе.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что российским войскам отдали приказ захватить Северодонецк. По его словам, захватчики бросили все силы и резервы, чтобы перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. Для этого Россия стянула на указанное направление много техники, артиллерии и личного состава.

Ранее в Институте изучения войны отметили , что темпы наступления российских оккупантов на Северодонецком направлении снизились. В МВД объяснили, что у россиян, вероятно, иссякают силы, или они решили перегруппировать свои войска.

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