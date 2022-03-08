Класть шины и поджигать: Виталий Ким обратился с важной просьбой

В социальной сети телеграмм Виталий Ким обратился к жителям города Николаева с важной просьбой.

По его словам, у него есть боевая задача, которая не несет больших рисков.

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"Мне нужны покрышки на каждом перекрестке города. Если техника прорвется в каком-то направлении, будет задача выйти и поджечь эту покрышку, чтобы был дым для ограничения видимости", – отметил Виталий Ким.

По его словам, поскольку оккупанты не знают города, бояться заходить, а в поле путаются, как котята. Потому их можно остановить дымом и расстрелом.

"Враг перегруппировывается и собирается атаковать город большими силами. У них задача взять город любой ценой. Наваливаем им. Мы должны быть готовы по-максимуму и тогда они ничего не сделают", – добавил Виталий Ким.

Смотрите просьбу Виталия Кима:

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