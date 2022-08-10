Клетки в филармонии Мариуполя: Фейгин считает невыгодной для кремля публичную казнь украинцев

оккупанты готовят так называемый "трибунал" для защитников Мариуполя. Публичную казнь они планируют провести в мариупольской филармонии.

Прибегнут ли россияне к такому циничному военному преступлению – предугадать трудно. Однако российский правозащитник Марк Фейгин уверен, что кремлю это не выгодно.

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россияне пойдут по другому пути

Фейгин считает, что оккупанты вряд ли отважатся на публичное убийство украинских военнопленных. Для этого можно выбрать другой способ, как это было в Еленовке.

Им невыгодны публичные казни по приговору… Оказывается, чтобы убить, можно просто изобразить, что прилетела какая-то ракета. И сказать: "Видите, какое несчастье. Это не мы". И все,

– сказал Фейгин.

В таком случае россияне постараются избежать ответственности и обвинят в преступлении ВСУ. Такую тактику они используют не в первый раз.

Нужно накормить пропаганду

"Зачем раздражать всех? Важно накормить пропаганду, чтобы та накормила внутреннюю аудиторию в россии. Они же требуют наказать нацистов – вот вам процесс открытый с клетками. А способы выполнения могут быть разными", – говорит правозащитник.

По его словам, людям нужно ощущение крови. "Им всегда могут сказать: Чего вы кипишуете? Вот мы одних осудили, а другие 50 человек за один день загубили. Что вам не нравится? Вы просили – мы сделали", – объяснил Фейгин.

Последствия могут быть серьезными

По мнению Фейгина, до публичного исполнения "приговора" не дойдет. Вероятно, будут происходить обмены, особенно иностранных военных.

Если пойти по такому пути (публичная казнь – 24 канал), это чревато последствиями, которых они хотят избежать. Они наоборот захотят продемонстрировать гуманизм, еще что-то. Я думаю, что им нужна картинка, она важнее результата,

– убежден он.

Правозащитник подчеркнул, что ни о каком праве здесь вообще не говорится. Ведь, согласно Женевской конвенции, судить солдат нельзя. "Их не за что судить, они выполняли приказ. Если они не совершали прямые военные преступления". Важно понимать, это индивидуальная вина, а не коллективная.

"Если они решат расстреливать – это может для них грустно закончиться. Конкретно для пушилина какого-нибудь. Возьмет и ракета какая-то прилетит", – предположил Фейгин.

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