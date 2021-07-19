Видео Виталий Кличко обнародовал в фейсбуке. В него вошли уникальные кадры из личного архива бывшего боксера и ныне успешного политика.

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Ни о чем не жалеет

Мэр отметил, что жизнь "несется" быстро, но 50 – это только экватор. Кличко сказал, что ни о чем не жалеет и не менял бы жизнь, если бы была такая возможность.

Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил – это моя история. Когда-то я избрал своим девизом слова: нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо,

– сказал мэр.

О фильме

Это нарезка кадров из разных лет жизни Кличко. Это видео о начале карьеры легендарного спортсмена, его пути к чемпионству в боксе. А также о событиях из политической деятельности:

депутатство в Киевсовете,

украинском парламенте,

участие в Революции Достоинства,

деятельность на посту мэра столицы.

"Выстоял 50 раундов"

В своей телеграме Кличко якобы подвел итог своей жизни.

В день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов! Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. 50 – только экватор,

– отметил он.

Фильм о жизни Виталия Кличко​