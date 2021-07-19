Відео Віталій Кличко оприлюднив у фейсбуці. До нього увійшли унікальні кадри з особистого архіву колишнього боксера й нині успішного політика.

До теми Від чемпіона – до мера з амбіціями: як Віталій Кличко перетворився на впливового політика

Ні про що не шкодує

Мер зазначив, що життя "несеться" швидко, але 50 – це лише екватор. Кличко сказав, що ні про що не шкодує й не змінював би власне життя, якби була така можливість.

Всі виклики, що долав, і всі радощі, які пережив – це моя історія. Колись я обрав своїм гаслом слова: немає нічого неможливого! І це було і залишається моїм життєвим кредо,

– сказав мер.

Про фільм

Це нарізка кадрів із різних років життя Кличка. Це відео про початок кар’єри легендарного спортсмена, його шлях до чемпіонства в боксі. А також про події з політичної діяльності:

депутатство у Київраді,

українському парламенті,

участь у Революції Гідності,

діяльність на посаді мера столиці.

"Вистояв 50 раундів"

У своєму телеграмі Кличко нібито підбив підсумок свого життя.

В день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів! Я всього в житті досягнув сам. І продовжую працювати над собою. 50 – тільки екватор,

– зазначив він.

Фільм про життя Віталія Кличка