Кличко в Давосе наградил Бориса Джонсона званием Почетного гражданина города Киева

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему награду "Почетный гражданин города Киева".

Виталий Кличко сообщил об этом в своем телеграмм-канале, подчеркнув, что соответствующее решение Киевсовет принял еще в ноябре 2022 года.

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"Пообщался в Давосе с великим другом Украины Борисом Джонсоном. Имел возможность вручить ему награду от украинской столицы – звание Почетного гражданина города Киева. Решение о его присвоении Киевсовет одобрил в конце ноября прошлого года. Награду Борису вручил в Украинском доме в Давосе", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что Борис Джонсон продолжает помогать Украине.

Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. В качестве премьера Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир, – подчеркнул Виталий Кличко.

Борису Джонсону вручили награду от украинской столицы / Фото Виталия Кличко

В свою очередь, британский политик заверил в дальнейшей поддержке Украины до полной победы.

"Путин совершил катастрофическую ошибку. А все, что мы, друзья Украины, должны делать сейчас – это продолжать поддерживать Украину танками, самолетами, финансовыми ресурсами, всем необходимым. Пока Украина победит. Украина – свободная, суверенная, независимая европейская страна!" – подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, что в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум с участием мировых лидеров. Событие продлится до 20 января.