Мэр Киева Виталий Кличко в День Вооруженных Сил Украины вручил награды военнослужащим "киевских" бригад.

Известно, что мэр отметил 99 военнослужащих 112 отдельной бригады терробороны ВСУ, 114 и 241 отдельных бригад Сил терробороны ВСУ медалями "Честь. Слава. Государство".

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"В День Вооруженных Сил Украины наградил 99 военнослужащих 112 отдельной бригады терробороны ВСУ, 114 и 241 отдельных бригад Сил терробороны ВСУ медалями «Честь. Слава. Держава». Именно эти подразделения, сформированные при поддержке столицы, одними из первых встали на оборону Киева. Защищали наше государство в Киевской, Харьковской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях, на Купянском и Бахмутском направлениях. Некоторые участвовали в многоуровневой противовоздушной обороне Киевщины и столицы", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

Мы безгранично благодарны вам за профессионализм, отвагу и силу характера. Вы рискуете своей жизнью, чтобы наши дети могли жить в свободной демократической Украине. Защищаете европейское будущее нашего государства,

– подчеркнул Кличко.

Кличко в День ВСУ наградил почти сотню военнослужащих из "киевских" бригад терробороны / Фото телеграм Виталия Кличко

Он также упомянул о павших героях.

Цена свободы – очень высока. Мы помним и чтим всех героев, которые отдали свои жизни в боях за Украину. Мы помогаем воинам, которые сегодня сражаются на передовой. И ветеранам, которым нужно наше внимание и поддержка,

– подчеркнул городской голова Киева.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев вводит поощрительные выплаты для жителей города, которые будут мобилизованы в Вооруженные Силы Украины с декабря, в размере 30 000 гривен.