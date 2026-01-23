Об этом сообщил политолог Евгений Магда.

Почему Кличко хотят снять с должности?

"Киев вытягивает себя из темноты и холода после масштабных российских ударов по энергетике. В это время люди в "высоких кабинетах" продолжают искать, как сбросить с себя ответственность и кого назначить "виновным". По моей информации, сейчас готовится подозрение Виталию Кличко", – написал Евгений Магда.

Он напомнил, что центральная власть пытается избавиться от Кличко с 2019 года.

Конечно, "виновным" не должен стать Миндич или другие друзья президента, которые годами "осваивали" сотни миллиардов на энергетике. Также без внимания те, кто провалил подготовку страны к ударам по энергетике. А вот избранный мэр столицы – это, по их мнению, именно то, что надо. Столица давно является лакомым куском для власти, которая пытается захватить ее чуть ли не с первых дней после избрания Зеленского,

– отметил эксперт.

По его информации, в Киеве должен быть реализован "черниговский сценарий", когда мэра Атрошенко отстранили от должности по надуманным поводам благодаря решению карманного суда. Правда, в Киеве дело до суда может даже не дойти: столицу и без него попытаются захватить, а власть в нем – узурпировать, считает политолог.

Он предупредил, что такие действия будут иметь негативные последствия.

"Наши международные партнеры этого не проглотят. Они уже неоднозначно намекали: война с местным самоуправлением во время войны с Россией – это удар по внутреннему фронту и по доверию к государству в целом. И это бьет по нашим и без того шатким позициям. Власть в очередной раз может сесть в лужу. Киеву сейчас нужно не сброс с себя ответственности и назначения виновных, а реальная совместная работа всех уровней власти над ликвидацией последствий российских ударов по столице. Подозрение Кличко станет четким началом конца этой власти", – резюмировал Евгений Магда.