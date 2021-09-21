Кличко хочет усилить свой силовой блок, – Фесенко о вероятном назначении Крищенко

Мэр Киева Виталий Кличко может назначить своим заместителем экс-главу Нацполиции Киева Андрея Крищенко. Тот факт, что Крищенко идет к Кличко подтверждает, что между ними были связи.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что мэр не брал бы на должность человека, которому не доверяет.

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"Безусловно Кличко хочет усилить свой силовой блок", – сказал политолог.

Сможет ли Крищенко влиять на прокуроров

Однако Фесенко сомневается, действительно ли Крищенко имеет такое влияние, чтобы договариваться о закрытии дел против киевской власти. Однако мотивом действительно может быть расширение силового блока в киевской власти.

Крищенко опытный правоохранитель, работал в Киеве. Безусловно, он имеет связи с прокуратурой, которые годами сложились естественным образом, поэтому он знает людей. Другое дело, если речь идет о противостоянии с Банковой. Оцениваем реально – по сравнению с Татаровым Крищенко в другой весовой категории. Владимир Фесенко политолог

Политолог отметил, что когда прокурорские работники в Киеве будут решать, к кому прислушиваться – к генпрокурору Ирине Венедиктовой, к советам кого-то с Банковой или Крищенко, то он будет на 3 месте.

"Поэтому здесь надо быть реалистами. Попытаться договариваться Крищенко сможет, но противостояние не только с Банковой, но с руководством Офиса Генерального прокурора, СБУ, новым руководством МВД будет проигрывать", – добавил Фесенко.

Владимир Фесенко о возможном назначении Крищенко: смотрите видео

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