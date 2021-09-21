Кличко хочет усилить свой силовой блок, – Фесенко о вероятном назначении Крищенко
Источник:24 канал
Мэр Киева Виталий Кличко может назначить своим заместителем экс-главу Нацполиции Киева Андрея Крищенко. Тот факт, что Крищенко идет к Кличко подтверждает, что между ними были связи.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что мэр не брал бы на должность человека, которому не доверяет.
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"Безусловно Кличко хочет усилить свой силовой блок", – сказал политолог.
Сможет ли Крищенко влиять на прокуроров
Однако Фесенко сомневается, действительно ли Крищенко имеет такое влияние, чтобы договариваться о закрытии дел против киевской власти. Однако мотивом действительно может быть расширение силового блока в киевской власти.
Крищенко опытный правоохранитель, работал в Киеве. Безусловно, он имеет связи с прокуратурой, которые годами сложились естественным образом, поэтому он знает людей. Другое дело, если речь идет о противостоянии с Банковой. Оцениваем реально – по сравнению с Татаровым Крищенко в другой весовой категории.
Политолог отметил, что когда прокурорские работники в Киеве будут решать, к кому прислушиваться – к генпрокурору Ирине Венедиктовой, к советам кого-то с Банковой или Крищенко, то он будет на 3 месте.
"Поэтому здесь надо быть реалистами. Попытаться договариваться Крищенко сможет, но противостояние не только с Банковой, но с руководством Офиса Генерального прокурора, СБУ, новым руководством МВД будет проигрывать", – добавил Фесенко.
Владимир Фесенко о возможном назначении Крищенко: смотрите видео
Что известно о Крищенко
- Андрей Крищенко возглавлял Нацполицию Киева. Его уволили по собственному желанию 10 августа 2021 года.
- СМИ сообщали, что Кличко предложит ему должность заместителя мэра 23 сентября во время сессии.
- Крищенко является офицером УМВД. Он до апреля 2014 года возглавлял подразделение Кропивницкого управления по борьбе против организованной преступности.
- Впоследствии, 14 апреля 2014 года, во время российской интервенции, был одним из защитников Горловского управления полиции, когда его пытались захватить пророссийские боевики.
- С 2014 по 2015 год руководил Убопом в Донецкой области. С 2015 по 2021 год возглавлял Главное управление Национальной полиции Киева.