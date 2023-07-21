Все силы на победу, – Кличко инициировал внеочередную сессию Киевсовета по помощи ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевского городского совета по усилению поддержки столицей Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Основные тезисы сессии

Также мэр Киева отметил, что:

Киев направляет еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ. На сегодняшний день столица уже направила более 1,2 миллиарда гривен на финансирование Сил безопасности и обороны. Денежные средства будут продолжать выделять из городского бюджета. Еще больше дронов и другого необходимого снаряжения для наших защитников. Надеемся на "зеленый свет" от правительства по поводу необходимых разрешений и содействия и не создания препятствий. Также город предоставит максимальную поддержку производителям дронов: помещение, льготы, полное содействие.

Сколько было потрачено средств Киевгорсоветом на ВСУ в 2023 году / Фото Виталия Кличко

По его словам, новых крупных инфраструктурных проектов в столице не планируется.

Приоритет у всех должен быть один – все силы и деньги на победу. И здесь должно быть понимание и объединение усилий местной, центральной власти и общества,

– подчеркнул Кличко.

Что было сделано раньше

Также ранее Кличко опубликовал данные о помощи Киеву ВСУ. Город направил 1,2 миллиарда гривен на нужды армии. Эти средства идут на военную форму, бронежилеты и каски, а также на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Сколько было потрачено средств Киевгорсоветом на ВСУ в 2022 году / Фото Виталия Кличко

Также Киев передает бойцам на передовую помощь, привлекаемую от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы и аптечки.