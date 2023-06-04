Кличко и Камышин второй день проверяют укрытие Киева, из военной администрации – никто

В Киеве продолжаются проверки укрытий с участием мэра Киева Виталия Кличко и министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. При этом представители Киевской городской военной администрации не участвуют в этих рейдах.

Об этом сообщил в телеграм-канале Виталий Кличко. "Второй день ходим с министром Александром Камышиным осматриваем укрытие. Сегодня – в Голосеевском районе. В составе группы снова, к сожалению, нет представителей Киевской городской военной администрации. Поинтересовался почему", – сообщил Виталий Кличко.

Важно Кличко пригласил киевлян присоединиться к проверке состояния и доступности укрытий через "Киев цифровой"

При этом он отметил, что вопрос состояния укрытий – это зона ответственности именно военных администраций и глав районов Киева.

Подчеркну еще раз, ответственные за обустройство и работу укрытий – их балансодержатели и главы районов. Средства на все РГА были выделены. И глав районов я говорил, кто назначает. Не хочется верить в саботаж и политические мотивы. Особенно в военное время,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что 3 июня прошли проверки состояния укрытий Оболонского района Киева с участием Александра Камышина и Виталия Кличко. Представителей КГВА во время проверки тоже не было.

Также сообщалось, что во время войны вопросы гражданской защиты и общественной безопасности являются зоной ответственности военной администрации Киева, а состояние укрытий – районных госадминистраций. 9 из 10 председателей РГА Киева – представители партии "Слуга народа".