Про це повідомив у телеграм-каналі Віталій Кличко. "Другий день ходимо з міністром Олександром Камишіним оглядаємо укриття. Сьогодні – в Голосіївському районі. У складі групи знову, на жаль, немає представників Київської міської військової адміністрації. Поцікавився чому", – повідомив Віталій Кличко.

Важливо Кличко запросив киян долучитися до перевірки стану і доступності укриттів через "Київ цифровий"

При цьому він зазначив, що питання стану укриттів – це зона відповідальності саме військових адміністрацій та голів районів Києва.

Підкреслю ще раз, відповідальні за облаштування і роботу укриттів – їх балансоутримувачі й глави районів. Кошти на всі РДА були виділені. І голів районів я говорив, хто призначає. Не хочеться вірити в саботаж і політичні мотиви. Особливо в воєнний час,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 3 червня відбулися перевірки стану укриттів Оболонського району Києва за участі Олександра Камишіна та Віталія Кличка. Представників КМВА під час перевірки також не було.

Також повідомлялося, що під час війни питання цивільного захисту та громадської безпеки є зоною відповідальності військової адміністрації Києва, а стан укриттів – районних держадміністрацій. 9 з 10 голів РДА Києва – представники партії "Слуга народу".