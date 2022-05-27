Кличко намекнул, что Лейпциг и Дрезден могут заинтересовать Россию как "вечно русские территории"

Виталий Кличко в Давосе намекнул Германии, что Лейпциг и Дрезден могут заинтересовать Россию как "исконно русские территории".

Об этом сообщил политический эксперт Юрий Романенко.

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Эксперт отметил, что Кличко в Давосе подчеркнул, что Украина нуждается в быстрых решениях по поставкам оружия для обороны.

Потому что опять же мы воюем не только за себя, но и за каждого из вас. Потому что никто не знает, как далеко зайдут планы России. А зайдут они, скорее всего, так далеко, как им разрешат. И не забывайте, что часть Германии тоже когда-то была частью советской империи,

– цитирует Романенко мэра Киева.

Ранее сообщалось, что выступая перед мировыми политиками и бизнесом на традиционном ланче The Washington Post Кличко заявил, что поддержка Украины и предоставление нам оружия – это жизненные интересы США и Запада. Если не победить Путина и его режим сейчас, через некоторое время он снова ударит и уже не только по Украине, отметил Кличко.

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