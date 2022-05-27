Про це повідомив політичний експерт Юрій Романенко.

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Експерт зазначив, що Кличко в Давосі наголосив, що Україна потребує швидких рішень щодо постачання зброї для оборони.

Тому що, знову ж таки, ми воюємо не лише за себе, а й за кожного з вас. Тому що ніхто не знає, наскільки далеко зайдуть плани Росії. А зайдуть вони, швидше за все, так далеко, як їм дозволять. І не забувайте, що частина Німеччини теж колись була частиною радянської імперії,

– цитує Романенко мера Києва.

Раніше повідомлялося, що виступаючи перед світовими політиками та бізнесом під час традиційного ланчу The Washington Post Кличко заявив, що підтримка України та надання нам зброї – це життєві інтереси США та Заходу. Якщо не перемогти Путіна та його режим зараз, через деякий час він знову вдарить, і вже не лише по Україні, наголосив Кличко.

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