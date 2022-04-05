Кличко онлайн принял участие в форуме мэров, проходящем на платформе Экономического комитета ООН

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в форуме мэров, который проходит на платформе экономического комитета ООН в Женеве. Он рассказал об ужасах в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. В своей речи он рассказал о преступлениях россиян в пригородах Киева.

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Сегодня онлайн принял участие в проходящем на платформе Экономического комитета ООН в Женеве форуме мэров. Он отметил, что Россия сегодня оказывает геноцид против украинцев. Иначе те ужасы, что мы увидели в Буче, Ирпене, Гостомеле и других пригородах столицы после освобождения их от оккупантов, назвать нельзя,

– подчеркнул Кличко.

"Россия, зверски уничтожая Украину и мирных украинцев, несет угрозу сегодня для всего цивилизованного мира. И мир должен это понимать. И сделать все, чтобы остановить дикость, варварство и военные преступления РФ. Остановить не сочувствием и заявлениями, а реальными и решительными шагами. Суровыми санкциями против агрессора, военной помощью Украине" – подчеркнул он.

Он призвал партнеров увеличивать объемы помощи Украине.

"Я подчеркнул, что сегодня в поддержке и помощи нашему государству очень важно единство позиции и действий ЕС и других стран-партнеров Украины. Это касается и экономической, гуманитарной помощи в устройстве беженцев и переселенцев. А также – военной помощи Украине, вооружением, чтобы наше государство могло себя защищать", – подытожил Кличко.