Наша цель – комфортный город для людей, – Кличко открыл Киевский инвестиционный форум в Брюсселе

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Брюсселя Филипп Клоз открыли Киевский инвестиционный форум, который второй год проходит в Брюсселе. Мероприятие посвящено послевоенному восстановлению и инновационному развитию украинской столицы.

Также на форуме Киев и Брюссель подпишут соглашение о побратимстве городов. Об этом сообщил Виталий Кличко.

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"Планируя восстановление и дальнейшее развитие Киева, мы закладываем большой потенциал в реализацию инвестиционных проектов и государственно-частное партнерство. Наша цель – инновационная европейская столица, комфортный город для людей. И мы делаем все, чтобы Киев стал флагманом послевоенного обновления и развития", – заявил Виталий Кличко.

Планы по восстановлению Киева

Он подчеркнул, что в ближайшие годы приоритетными для привлечения иностранных инвестиций как на уровне государства, так и столицы будут, в частности, строительство, возобновляемая энергетика, оборонно-промышленный комплекс, финансовые услуги, транспорт и информационно-коммуникационные технологии.

По словам Кличко, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели, Киеву понадобится несколько лет. При условии, что не ухудшится ситуация с безопасностью в столице и экономическая ситуация в стране. Вместе с тем для восстановления украинской столицы и реализации важных для города проектов очень важна международная поддержка, отметил Кличко.

Мэр Киева открыл Киевский инвестиционный форум в Брюсселе / Фото Виталия Кличко

Мэр Киева напомнил, что в прошлом году на форуме в Брюсселе мэры 15 европейских городов договорились об объединении усилий для помощи в восстановлении Большого Киева. И создали Брюссельскую платформу, которая дала старт активным процессам в важных для Киева проектах. В частности, по созданию современного реабилитационного центра для военных, по обустройству лаборатории по производству инновационных биомедицинских продуктов, по обновлению подвижного состава городского транспорта, проектов по социальной поддержке.

Мы сотрудничаем с европейскими муниципалитетами, которые коммуницируют с местными бизнесами, ищут возможности для реализации приоритетных для нас проектов. В частности, в области медицины, энергетической и экологической безопасности, образования, коммунальной сферы. Брюссельская платформа открыта для новых участников. И сегодня к ней присоединятся еще несколько городов. А связь между Киевом и Брюсселем является примером эффективного сотрудничества городов. Сегодня он будет закреплен Меморандумом о дальнейшем сотрудничестве. Наши города станут побратимами,

– подчеркнул Кличко.

Что известно о Киевском инвестиционном форуме

В этом году Киевский инвестиционный форум собрал более 500 участников – представителей европейских институций, муниципалитетов, международных инвестиционных фондов и финансовых организаций европейской бизнес-среды. Участие в нем принимают, в частности, мэры европейских городов и делегации из Лондона, Хельсинки, Риги, Тираны, Брюсселя, Киева, Мариуполя, Сараево.

Выступили перед участниками или примут участие в панельных дискуссиях:

еврокомиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс,

министр обороны Бельгии Людивин Дедондер,

министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб,

генеральный директор по вопросам бюджета Европейской комиссии Герт Ян Купман,

бельгийская министр сотрудничества в области развития и городской политики Каролин Геннез, вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская,

директор инфраструктурных проектов в Европе ЕБРР Сюзан Горанссон.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединилась к Форуму онлайн-выступлением.

На Форуме также широко представлен дипломатический корпус. В мероприятии принимают участие послы и представители дипломатических миссий 36 иностранных государств, аккредитованных в Королевстве Бельгия.