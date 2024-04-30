Кличко передал Третьей штурмовой бригаде 20 внедорожников от столичной громады

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 3 ОШБр 20 внедорожников, которые были приобретены за средства столичной громады. Речь идет о новых автомобилях Toyota Hilux.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграмм-канале. Также мэр Киева отметил, что с начала 2024 года город выделил из бюджета 60 миллионов гривен, которые были направлены на усиление третьей бригады.

К теме Виталий Кличко поехал на передовую, чтобы передать помощь трем бригадам и наградить защитников

Сегодня передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 20 автомобилей – новеньких пикапов Toyota Hilux. Которые уже сегодня отправятся на фронт. С начала этого года для 3-й бригады город выделил из бюджета 60 миллионов гривен. На половину этих средств уже закупили эти пикапы,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что сегодня под утро вернулся с Донбасса, куда отвозил помощь для нескольких подразделений на передовую – fpv-дроны и системы Starlink.

Третья штурмовая бригада получила от столичной громады 20 пикапов, которые уже сегодня отправляются на фронт / Фото телеграм Виталий Кличко

Кличко подчеркнул, что Киев продолжит помогать защитникам.

С начала года Киев выделил из бюджета уже почти 6,5 миллиарда гривен на потребности военных. И мы продолжим увеличивать помощь,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко передал от громады Киева 500 fpv-дронов бойцам батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".

Также Кличко сообщал, что на апрельской сессии Киевсовета помощь защитникам из бюджета столицы была увеличена более чем на 1,5 миллиарда гривен. Таким образом, в этом году столица выделила уже 6,5 миллиарда гривен силам безопасности и обороны.