Кличко передал Третьей штурмовой бригаде 20 внедорожников от столичной громады
Источник:телеграмм Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 3 ОШБр 20 внедорожников, которые были приобретены за средства столичной громады. Речь идет о новых автомобилях Toyota Hilux.
Об этом Кличко сообщил в своем телеграмм-канале. Также мэр Киева отметил, что с начала 2024 года город выделил из бюджета 60 миллионов гривен, которые были направлены на усиление третьей бригады.
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Сегодня передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 20 автомобилей – новеньких пикапов Toyota Hilux. Которые уже сегодня отправятся на фронт. С начала этого года для 3-й бригады город выделил из бюджета 60 миллионов гривен. На половину этих средств уже закупили эти пикапы,
– сообщил Виталий Кличко.
Мэр Киева также отметил, что сегодня под утро вернулся с Донбасса, куда отвозил помощь для нескольких подразделений на передовую – fpv-дроны и системы Starlink.
Третья штурмовая бригада получила от столичной громады 20 пикапов, которые уже сегодня отправляются на фронт / Фото телеграм Виталий Кличко
Кличко подчеркнул, что Киев продолжит помогать защитникам.
С начала года Киев выделил из бюджета уже почти 6,5 миллиарда гривен на потребности военных. И мы продолжим увеличивать помощь,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее Виталий Кличко передал от громады Киева 500 fpv-дронов бойцам батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".
Также Кличко сообщал, что на апрельской сессии Киевсовета помощь защитникам из бюджета столицы была увеличена более чем на 1,5 миллиарда гривен. Таким образом, в этом году столица выделила уже 6,5 миллиарда гривен силам безопасности и обороны.