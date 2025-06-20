Военные подразделения получили от Киева более 2300 дронов, системы РЭБ, средства связи, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал очередную партию дронов и системы РЭБ от столичной громады двум воинским подразделениям на горячие направления.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

Обратите внимание Кличко посетил пострадавших от массированной атаки России и рассказал об условиях их лечения

Громада столицы продолжает помогать военным, которые защищают Украину на самых горячих направлениях фронта. Бойцам 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев передал еще 1800 FPV-дронов разных типов. Очередную партию помощи получили и защитники 411 отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" – 500 FPV-дронов разных типов, 3 разведывательных БпЛА, ⁠50 систем РЭБ (в частности, машинных и окопных) и комплектующие к ним. И средства связи,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева передал помощь воинам / Фото из телеграмм-канала Виталия Кличко

Детали от Кличко о помощи воинам

Мэр отметил, что ранее в этом году 72 бригада получила от Киева 2200 FPV-дронов. Вместе с сегодняшними – это уже 4000 БпЛА. А всего с начала 2025 года эта бригада получила из бюджета Киева на оснащение 79 миллионов гривен. На нужды 411 полка с начала года из бюджета Киева выделено 50 миллионов гривен.

"Всего с начала года от общины отправили на передовую, в частности, более 20 000 БпЛА различных типов. В этом году Киевсовет уже направил 6 миллиардов гривен на поддержку сил обороны и безопасности. Помогать нашим военным продолжим и в дальнейшем", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал увеличение помощи защитникам из бюджета Киева. Проект решения Киевсовета о выделении дополнительно 2 миллиардов гривен на нужды сил обороны в ближайшее время должны вынести на голосование.