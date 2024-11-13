Утром 13 ноября в небе над центром Киева зафиксировали "Шахед". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

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Угроза для Киева

Россия продолжает атаковать столицу ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Мэр города предупредил жителей города об угрозе.

Вражеский БпЛА над центром города. Будьте внимательны!

– написал он.

Ранее в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр сообщал о работе противовоздушной обороны по вражеским целям. Защитники неба делают все возможное, чтобы защитить население. Также ранее враг запустил по столице ракеты.

Кличко также призвал киевлян находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен, чтобы не пренебрегать собственной безопасностью.