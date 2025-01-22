Кличко принял участие в дискуссии NATO Innovation Funds на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Мэр Киева Виталий Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе принял участие в дискуссии по проблемам НАТО и пообщался с чиновниками Североатлантического альянса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал городского головы Киева.

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"На Всемирном экономическом форуме в Давосе принял участие в дискуссии NATO Innovation Funds. Говорили о вызовах, возникших перед международной безопасностью, экономикой, об инновациях, которые влияют на дальнейшее развитие мира (в частности, внедрение искусственного интеллекта). В общении с должностными лицами НАТО, экспертами и политиками обсуждали усиление международной поддержки Украины", – написал Виталий Кличко.



Виталий Кличко принял участие в дискуссии NATO Innovation Fund / Фото с телеграмм-канала мэра Киева

Мэр Киева также отметил важность гарантий безопасности Украины для сдерживания российской агрессии.

Подчеркнул, что необходимым условием любых дипломатических договоренностей должны быть реальные гарантии безопасности для Украины. Очень важны соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенные Украиной с США и европейскими партнерами. Но они должны выполняться в полном объеме и способствовать укреплению военных возможностей Украины. Это необходимо для сдерживания российской агрессии. Которая на самом деле, может распространиться и на некоторые европейские страны. И партнеры должны это понимать,

– подчеркнул Виталий Кличко.



Мэр Киева пообщался с чиновниками Североатлантического альянса / Фото с телеграмм-канала Виталия Кличко

55-й Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 20 по 24 января. Нынешнее название форума – "Сотрудничество для разумной эпохи". В мероприятии принимают участие около 60 глав государств и правительств разных стран, а также сотни других представителей политической и экономической элиты мира.