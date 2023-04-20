Кличко прокомментировал роль Меморандума между АГУ и Конгрессом местных властей Совета Европы

В Киевской мэрии прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.

Документ подписали Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко и Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. На церемонии также присутствовал Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербеек, сообщает сайт АГУ.

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Война подчеркнула роль самоуправления в устойчивости страны – Кличко на подписании Меморандума с Конгрессом местных властей Совета Европы

"Во время войны местное самоуправление в Украине доказало, что даже в этих сложных условиях решает все вопросы жизнедеятельности громад, обеспечивает предоставление наиболее необходимых услуг людям. Благодаря децентрализации мы неоднократно убеждались в возможности громад брать на себя ответственность и принимать непростые решения, быстро реагировать на внутренние и внешние вызовы. Война еще больше подчеркнула роль местного самоуправления в стойкости страны. Мы должны совместно с Конгрессом искать и быстро принимать новые решения, которые помогают местному самоуправлению", – заявил Виталий Кличко.

Он поблагодарил Конгресс за успешное сотрудничество с Ассоциацией городов Украины на протяжении последних лет и попросил поддержки в вопросе освобождения мэров на всех международных площадках. А также подчеркнул важность продолжения реформы децентрализации и отметил, что в случае сохранения дееспособности муниципальной власти введение военных администраций в населенных пунктах недопустимо.

Основными приоритетами нашего сотрудничества являются укрепление местного самоуправления, сохранение достижений децентрализационной реформы и ее продолжение. Наша принципиальная позиция – обеспечение непрерывной работы органов местного самоуправления и быстрое восстановление муниципальных властей на деоккупированных территориях,

– отметил Кличко.

Линдерт Вербеек в своем выступлении подчеркнул, что Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и дальше будет оказывать безусловную поддержку Украине.

Подписание третьего Меморандума о взаимопонимании между нашими двумя институтами является доказательством того, что это единство имеет твердую долгосрочную перспективу в соответствии с общими целями и европейскими ценностями, которые мы разделяем, и еще больше усилит нашу решимость действовать как единое целое, объединившись за Украину и с Украиной, с вами, вашим народом, с демократией,

– заявил он.

Кроме того, во время встречи обсудили состояние и перспективы развития местного самоуправления в условиях военного положения и послевоенный период, а также потенциальные направления, по которым Конгресс может оказывать дальнейшую поддержку местному самоуправлению в Украине.