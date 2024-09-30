Кличко на II Форуме ветеранов рассказал, как Киев поддерживает защитников, возвращающихся с фронта

Киев расширяет программы помощи ветеранам и создает систему, которая предоставляет много возможностей для защитников, которые возвращаются к гражданской жизни.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на Втором Киевском Форуме ветеранов.

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"Накануне Дня защитников и защитниц Украины в столице прошел Второй Киевский Форум ветеранов. Говорили, в частности, о помощи, которую громада столицы оказывает бойцам на фронте, и о поддержке, реабилитации, интеграции военных в мирную жизнь", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что город выделяет средства на эффективное предоставление реабилитационных услуг для ветеранов. Так, в прошлом году 2400 военных прошли реабилитацию в Медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи. Продолжается ремонт помещений центра, чтобы увеличить его пропускную способность.

II Форум ветеранов в Киеве / Фото Виталия Кличко

Также Кличко акцентировал, что столица привлекает помощь иностранных партнеров для потребностей ветеранов. В частности, при поддержке немецких партнеров осенью должен открыться "Берлинско-Киевский центр протезирования", о котором Кличко договорился с мэром Берлина.

Мэр Киева рассказал также о социальных выплатах столичным защитникам и помощи бойцам на фронте.

Только в этом году столица выделила защитникам из городского бюджета уже 8,6 миллиарда гривен. С начала года от громады Киева передали на фронт более 8 000 БПЛА различных типов. Передаем системы РЭБ, машины и другое необходимое снаряжение. Только в сентябре на передовую к бойцам отправились около 1700 дронов Mavic различных типов. Также передаем оснащение, приобретенное и не за бюджетные средства,

– подчеркнул Кличко.

Во время форума мэр Киева наградил медалями "Честь. Слава. Государство" киевлян-защитников и членов семей погибших воинов.