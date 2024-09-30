Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на Другому Київському Форумі ветеранів.

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"Напередодні Дня захисників та захисниць України у столиці відбувся Другий Київський Форум ветеранів. Говорили, зокрема, про допомогу, яку громада столиці надає бійцям на фронті, та про підтримку, реабілітацію, інтеграцію військових в мирне життя", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто виділяє кошти на ефективне надання реабілітаційних послуг для ветеранів. Так, минулого року 2400 військових пройшли реабілітацію в Медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги. Триває ремонт приміщень центру, щоб збільшити його пропускну спроможність.

II Форум ветеранів у Києві / Фото Віталія Кличка

Також Кличко акцентував, що столиця залучає допомогу іноземних партнерів для потреб ветеранів. Зокрема, за підтримки німецьких партнерів восени має відкритися "Берлінсько-Київський центр протезування", про який Кличко домовився з мером Берліна.

Мер Києва розповів також про соціальні виплати столичним захисникам та допомогу бійцям на фронті.

Тільки цього року столиця виділила захисникам з міського бюджету вже 8,6 мільярда гривень. Від початку року від громади Києва передали на фронт понад 8 000 БпЛА різних типів. Передаємо системи РЕБ, автівки та інше необхідне спорядження. Тільки у вересні на передову до бійців вирушили близько 1700 дронів Mavic різних типів. Також передаємо оснащення, придбане й не за бюджетні кошти,

– наголосив Кличко.

Під час форуму мер Києва нагородив медалями "Честь. Слава. Держава" киян-захисників та членів родин загиблих воїнів.