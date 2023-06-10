Киев выделит из бюджета 100 миллионов гривен пострадавшей Херсонщине, – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев выделит из бюджета около 100 миллионов гривен денежной помощи Херсонской области, пострадавшей в результате действий России. Собственно, из-за подрыва Каховской ГЭС.

В пятницу, 9 июня, стало известно, что Виталий Кличко инициировал выделение 100 миллионов гривен из бюджета Киева в помощь Херсонской области, которая в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС потерпела огромную техногенную катастрофу.

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Также столица продолжает отправлять гуманитарную помощь пострадавшим регионам.

Отправляем еще помощь в Херсон и страдающие после подтопления районы Днепропетровщины, вызванные подрывом российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Киев отправит груз с тем необходимым из перечня, с которым к нам обратились из подтопленных регионов. На следующую сессию Киевсовета я подам проект решения о выделении столицей Херсонщине финансовой помощи в размере 100 миллионов гривен,

– сообщил Виталий Кличко.

Он уточнил, что во второй партии помощи – большие емкости для питьевой воды, устанавливаемые на грузовики, фильтры для воды и продуктовые наборы.



В первой партии гумпомощи, которая отправилась в Херсон 8 июня, были мотопомпы, станции биологической очистки воды, надувные лодки и тепловые пушки. А также летние спальники, термосы, наборы посуды и 2,2 тонны пищевых продуктов.



Ранее Кличко сообщал, что Киев обеспечит оздоровление 100 детей из Херсона в Карпатах. В частности, в Трускавце. Власти Херсона уже формируют группы детей, чтобы отправить в места оздоровления.