Кличко сообщил о завершении реконструкции Дегтяревского моста

Реконструкция Дегтяревского путепровода полностью завершена. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и показал фото обновленной развязки.

Дегтяревский путепровод в Киеве в течение длительного времени находился в аварийном состоянии. Виталий Кличко также ранее сообщал, что после реконструкции пропускная способность путепровода существенно увеличится.

Читайте также По приглашению Кличко в Киев приехал мэр Гамбурга – передал партию автобусов и "скорых"

Дегтяревский мост полностью реконструировали: как он выглядит сейчас

"На Дегтяревском путепроводе завершили весь комплекс работ. В частности открыли заезды и съезды с него. Проезд для автотранспорта и трамвая по путепроводу открыли в конце прошлого года", – сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко рассказал о результатах реконструкции Дегтяревского моста: смотрите видео

Он отметил, что этот путепровод был построен еще в 1963 году, и с тех пор его капитально не ремонтировали.

Реконструкцию путепровода начали в июне прошлого года. Мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили на новые с улучшенными характеристиками. Фактически построили новый путепровод, на нем сохранили трамвайную линию, которая проходит вдоль улицы Дегтяревской. По современным технологиям устроили отдельное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит,

– подчеркнул Кличко.

Как теперь выглядит Дегтяревский мост / Фото Виталия Кличко

По словам мэра, сейчас объект соответствует всем критериям безбарьерности. "Смонтировали перильное ограждение, установили антипарковочные столбики. Осуществили работы по озеленению и благоустройству территории. Устроили тротуары с велодорожкой", – отметил Виталий Кличко.