Кличко в Германии планирует встретиться с производителями дронов и обсудить поддержку Украины

Мэр Киева Виталий Кличко принимает участие в "Дне предпринимателей" в Германии. В рамках мероприятия он встретится с немецким бизнесом и обсудит поддержку Украины.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на сообщение Виталия Кличко, опубликованный в телеграмм-канале.

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"В Германии проходит традиционное мероприятие "День предпринимателей", который собрал более 600 представителей крупного бизнеса, политики и общественности. Основная тема – безопасность и устойчивость", – объявил Виталий Кличко.

Говорим о том, что безопасность и стабильность в Европе невозможны без мира и обеспечения устойчивости Украины. И партнеры должны сделать рывок в помощи Украине. Потому что сегодня – критический момент. В том числе и для Европы. Поэтому наши усилия должны быть консолидированными и эффективными,

– добавил мэр Киева.

Он отметил, что уже встречался с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером. А потом с Владимиром Кличко мэр Киева примет участие в отдельной дискуссии форума "Украина и Европа. Преодоление общих вызовов".

Виталий и Владимир Кличко встретились с Маркусом Зедером / Фото Виталия Кличко

Мэр Киева и премьер-министр Баварии обсудили помощь Украине / Фото Виталия Кличко

Мэр Киева и Владимир Кличко встретятся с производителями немецких дронов / Фото Виталия Кличко

Также Виталий Кличко сообщил, что встретится с немецкими производителями дронов, которые тоже участвуют в мероприятии.