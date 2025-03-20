Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на допис Віталія Кличка, опублікований в телеграм-каналі.

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"У Німеччині відбувається традиційний захід "День підприємців", який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості. Основна тема – безпека й стійкість", – оголосив Віталій Кличко.

Говоримо про те, що безпека і стабільність у Європі неможливі без миру та забезпечення стійкості України. І партнери повинні зробити ривок у допомозі Україні. Бо сьогодні – критичний момент. Зокрема й для Європи. Тому наші зусилля мають бути консолідованими й ефективними,

– додав мер Києва.

Він зазначив, що вже мав зустріч з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером. А згодом з Володимиром Кличком мер Києва візьме участь в окремій дискусії форуму "Україна й Європа. Подолання спільних викликів".

Віталій та Володимир Кличко зустрілись із Маркусом Зьодером / Фото Віталія Кличка

Мер Києва та премʼєр-міністр Баварії обговорили допомогу Україні / Фото Віталія Кличка

Мер Києва та Володимир Кличко зустрінуться з виробниками німецьких дронів / Фото Віталія Кличка

Також Віталій Кличко повідомив, що зустрінеться з німецькими виробниками дронів, які теж беруть участь у заході.