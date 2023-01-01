Кличко встретил Новый год в Бахмуте вместе с воинами

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Бахмут по приглашению военных и встречал Новый год вместе с ними.

Видео и поздравление из Бахмута Кличко опубликовал в своем телеграмм-канале.

"Наши воины защищают украинцев днем и ночью, в будни и по праздникам, в дождь и снег. И встречают Новый год в боевых условиях. Уставшие, с желанием выспаться, обнять в праздники близких, от которых они далеко. Но – несокрушимые и решительные. Бойцы пригласили меня встретить Новый год с ними. Так что поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь снаряжением. И подарить небольшую культурную программу для поддержания боевого духа", – сообщил Виталий Кличко.

Также Кличко рассказал о военных, с которыми праздновал Новый год.

"Четвертая бригада Национальной гвардии Украины, батальон "Свобода". Бахмут. Ребята, которые защищают нашу Украину каждый день, отстаивая нашу территориальную целостность, независимость и мир каждого из украинцев. И сделают все для того, чтобы следующий год, 2023 год, был годом мира. Чтобы каждый, кто пришел с оружием, покинул нашу территорию вперед ногами. Слава Украине!" – подчеркнул Виталий Кличко.